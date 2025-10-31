Advertisement
दिल्ली दंगा केस LIVE: आज उमर खालिद को जमानत मिल जाएगी? छोटे से ब्रेक के बाद फिर बैठे सुप्रीम कोर्ट के जज

Delhi Riot Case SC News: क्या उमर खालिज, शरजील इमाम आदि को जमानत मिलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. सबसे पहले दिल्ली पुलिस के हलफनामे का मुद्दा उठा. जानें कोर्ट में क्या-क्या हुआ. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:41 PM IST
दिल्ली दंगा केस LIVE: आज उमर खालिद को जमानत मिल जाएगी? छोटे से ब्रेक के बाद फिर बैठे सुप्रीम कोर्ट के जज

Delhi Riots Case Hearing: अखबार के पहले पन्ने पर आज 2020 के दिल्ली दंगों पर एक खबर छपी है. इसमें दिल्ली पुलिस का दावा छपा है कि दिल्ली दंगे सत्ता परिवर्तन के लिए किया गया 'ऑपरेशन' था. आज (31 अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को सुनने के लिए जब बेंच बैठी तो उसने पुलिस से पूछा कि काउंटर यानी हलफनामा कहा है? इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि माई लॉर्ड्स कम भाग्यशाली रहे हैं, यह तो अखबार में छप चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक हलफनामे में कहा गया है कि दंगे अपने आप उपजा विरोध नहीं था बल्कि देश के अंदरूनी सौहार्द और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का सुनियोजित प्रयास था. 

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर आदि की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. दिल्ली पुलिस ने जमानत देने का विरोध करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर मुकदमे में देरी करके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए. दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू थे. आगे पढ़िए कोर्ट में क्या-क्या हुआ.  

जस्टिस कुमार- काउंटर (हलफनामा) कहां है?

राजू- हमने कल दाखिल किया था. 

सिंघवी- माई लॉर्ड्स हमसे कम भाग्यशाली रहे हैं. 

सिब्बल- अखबार में है (हलफनामा अखबारों के पहले पन्ने पर आज छपा है)

सिंघवी- हमें कल मिला था, अखबार में पढ़ा था. (ऑनलाइन भी पब्लिश हो गया था)

जस्टिस कुमार- काउंटर कहां है, सर? मिस्टर सिब्बल, आप बार के लीडर हैं, आप इन मामलों में क्या करते हैं? माननीय जजों की कठिनाइयों से आप कैसे निपटते हैं?

सिब्बल- स्पष्ट रूप से कहें तो अगर काउंटर दाखिल किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह जजों तक पहुंचाया जाए.

सिंघवी- पिछली बार 5 मिनट की चर्चा हुई थी और इसे शुक्रवार के लिए रखा गया था... हम समझते हैं कि मामला शुक्रवार को आया, यह (हलफनामा) हमें गुरुवार को दिया गया, यह देरी करने की रणनीति है.

राजू- आपने हमें 2 दिन के भीतर दाखिल करने के लिए कहा था, हमने किया. 

जस्टिस कुमार- कितना समय?

सिब्बल- आधा घंटा, हम गुण-दोष पर बहस नहीं करना चाहते. 

राजू- करीब 2 घंटे. 

जस्टिस कुमार- 12:30 बजे (आज ही) आइए, हम तब तक बाकी मामले निपटाते हैं. 

(कुछ देर के लिए इस मामले की सुनवाई स्थगित रही)

ठीक 12.35 बजे खालिद की तरफ से सिब्बल, फातिमा के वकील सिंघवी, इमाम के वकील के तौर पर सिद्धार्थ दवे बेंच के सामने आए. 

 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

