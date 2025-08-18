सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
Supreme Court Big Decision: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन को नई नियुक्ति तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी. यह फैसला छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और नई प्रक्रिया UGC नियमों के अनुसार पारदर्शी ढंग से चले, इसके लिए लिया गया.

Aug 18, 2025
Punjab Assistant professors & Librarians: पंजाब में शिक्षा जगत में बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन को नई नियुक्ति होने तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी है. यह निर्णय छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न होने और शिक्षा व्यवस्था सुचारू बने रहने के लिए लिया गया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस दौरान शिक्षकों को कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा. 14 जुलाई को पहले कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द किया था क्योंकि प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ था. अब पुरानी नियुक्तियों को अस्थायी रूप से बहाल करते हुए नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

पुराने आदेश में बदलाव का कारण

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पुराने आदेश में संशोधन की मांग की थी. सरकार का कहना था कि अगर इन शिक्षकों की सेवाएं तुरंत रोकी गईं तो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी और शिक्षा में बाधा आएगी. इस पर कोर्ट ने सरकार की दलील को मान्यता दी और अस्थायी राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत सिर्फ पढ़ाई और प्रशासनिक जरूरतों के लिए दी जा रही है, किसी तरह का अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा.

14 जुलाई का आदेश और पिछली स्थिति

14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने उस समय कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया में मनमानी हुई है और नियम-कानूनों की अवहेलना की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राज्य सरकार के पास इसे सही ठहराने के लिए कोई उचित कारण नहीं है और नए सिरे से UGC के नियमों के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी होगी. 

भविष्य और नई नियुक्ति प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अब नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. इस दौरान पुराने असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन अपने पद पर रहेंगे और पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और UGC के नियमों के अनुरूप होनी चाहिए. इस फैसले से न केवल शिक्षकों को राहत मिली है बल्कि छात्रों की पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी.

Shivam Tiwari

