Advertisement
trendingNow13106541
Hindi Newsदेशक्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?

क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा कदम उठाया है. अदालत ने पति की दो बार तलाक देने की कोशिश पर फिलहाल रोक लगा दी है. पूरे विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता में भेज दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि उसने अभी तलाक-ए-हसन की वैधता पर कोई अंतिम राय नहीं दी है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?

यह मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिए जाने वाले तलाक-ए-हसन से जुड़ा है. याचिका दायर करने वाली महिला ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी है. साथ ही कहा है कि इससे महिलाओं को सुरक्षा और भरण-पोषण की गारंटी नहीं मिलती है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे पूर्व जज की निगरानी में सुलह की प्रक्रिया के लिए भेजा है.

क्या है पूरा मामला
साल 2022 में इस मामले की शुरुआत हुई थी. महिला बेनजीर हीना के पति, जो पेशे से वकील हैं उन्होंने एक महीने के अंतर पर तीन बार तलाक कहकर तलाक-ए-हसन की प्रक्रिया अपनाई. बाद में उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी. बेनजीर हीना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तलाक-ए-हसन की वैधता पर सवाल उठाया था. उनका कहना है कि यह तरीका महिलाओं को असुरक्षित छोड़ देता है. कारण ये कि इसमें भरण-पोषण का साफ प्रावधान नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें तलाकनामा सीधे पति से नहीं बल्कि उनके वकील के जरिए मिला था. हीना ने कोर्ट को बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उन्हें वैध तलाकनामा नहीं मिला है. इसलिए वह दोबारा शादी भी नहीं कर सकतीं हैं.

अदालत में क्या दलीलें दी गईं
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. महिला की ओर से वरिष्ठ वकील रिजवान अहमद पेश हुए हैं, जबकि पति की तरफ से एमआर शमशाद ने पक्ष रखा है. पति के वकील का कहना था कि तलाक पूरी तरह वैध तरीके से दिया गया है. वहीं महिला के वकील ने कहा कि दूसरी बार तलाक की प्रक्रिया सही नहीं थी और इसे मान्य नहीं माना जा सकता है. दोनों पक्षों ने शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ की अलग-अलग व्याख्या पेश की है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने मध्यस्थता में भेजा
अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए. साथ ही तलाक-ए-हसन की वैधता जैसे बड़े सवाल पर भी विचार जरूरी है. इसी को देखते हुए कोर्ट ने मामले को पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस कुरियन जोसेफ के पास मध्यस्थता के लिए भेज दिया है. जस्टिस जोसेफ वही जज हैं जो 2017 में शायरा बानो मामले में पांच जजों की पीठ का हिस्सा थे. जिसने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था.

एक और याचिका पर सख्ती
इसी मुद्दे से जुड़ी एक दूसरी याचिका दिल्ली की आसमा नाम की महिला ने दायर की है. उन्होंने भी तलाक-ए-हसन की वैधता को चुनौती दी है. कोर्ट ने पाया कि उनके पति मोहम्मद अंसार ने अदालत के नोटिस का जवाब नहीं दिया. इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने करावल नगर थाने के एसएचओ को आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर अंसार को पेश किया जाए.

कोर्ट ने क्या साफ किया
सुनवाई के दौरान पति के वकील ने अनुरोध किया कि अदालत के आदेश से यह संदेश न जाए कि तलाक-ए-हसन अवैध है. इस पर पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि उसने अभी इस प्रक्रिया की वैधता पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है. फिलहाल आदेश सिर्फ इस उद्देश्य से दिया गया है कि दोनों पक्ष आपसी बातचीत से समाधान तलाश सकें.

क्यों अहम है यह मामला
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें तलाक-ए-हसन जैसे पारंपरिक तरीके की कानूनी स्थिति पर सवाल उठे हैं. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि महिलाओं के अधिकार और भरण-पोषण जैसे मुद्दों को किस तरह सुरक्षित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे; सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में गायन हुआ अनिवार्य!

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार