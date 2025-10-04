कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता

Supreme Court of India: देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था कानून के हिसाब से चलती है ना कि बुलडोजर न्याय के हिसाब से.
Trending Photos
Bulldozer Action: ऐसे समय में जब सत्ता और कानून के बीच का फर्क अक्सर धुंधला हो जाता है, भारत ने Chief Justice of India बीआर गवई ने मॉरिशस में लोगों को याद दिलाया है कि भारतीय गणराज्य कानून के शासन पर चलता है ना कि बुलडोजर कानून पर. सर मौरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले को याद किया जिसमें उन्होंने बुलडोडर न्याय की कड़ी निंदा की. यह शब्द उन खतरों को बताता है जब सरकार खुद ही जज, जूरी की तरह काम करना शुरू कर दे.
कहां दिया CJI ने बयान?
मुख्य न्यायाधीश गवई ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत की न्याय व्यवस्था कानून के नियम के हिसाब से चलती है ना कि बुलडोजर के शासन से. उन्होंने यह बात मॉरीशस में 'सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का शासन' विषय पर हो रहे कार्यक्रम, सर मौरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025, में कही. जस्टिस गवई ने बुलडोजर न्याय की आलोचना करे हुए अपने ही एक फैसले का उदाहरण दिया कहा कि, कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका नहीं निभा सकती.
यह भी पढ़ें: 'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार, जब्त होंगी ये चीजें
3 दिन की सरकारी यात्रा पर CJI गवई
मॉरीशस की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर गए जस्टिस गवई ने कानून के शासन के सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई कई विस्तृत व्याखाओं पर रोशनी डाली. बुलडोजर न्याय पर दिए फैसले में Supreme Court ने माना था कि, आरोपी के कथित अपराधों के जवाब में उसके घर को तोड़ना कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करना है और यह कानून के शासन को तोड़ता है. साथ ही, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले आश्रय के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है.
कौन-कौन था मौजूद?
Justice Gavai ने यह भाषण मॉरीशस के राष्ट्रपति धरमबीर गोखूल, प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम और मुख्य न्यायाधीश रेहाना मुंगली गुलबुल की मौजूदगी में दिया. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया. इनमें 1973 का केशवानंद भारती मामला भी शामिल है जिसमें 'मूल ढांचे के सिद्धांत' को लाया गया था और संसद की संविधान के हर हिस्से को बदलने की शक्ति को सीमित कर दिया गया था.
क्यों बनाए गए हैं कानून?
जस्टिस गवई ने कहा कि, समाज में पुराने अन्याय को खत्म करने के लिए कानून बनाए गए हैं. इसका इस्तेमाल कमजोर समुदायों ने उन व्यवस्थाओं के खिलाफ अपने अधिकारों की मांग करने के लिए किया है जहां उन्हें दबाया जाता था. उन्होंने आगे कहा, राजनीतिक क्षेत्र में कानून का शासन अच्छे शासन और सामाजिक विकास का पैमाना होता है. यह बुरे शासन और अराजकता के बिल्कुल उलट है जहां अधिकारी जवाबदेही से बच सकते हैं.
यह भी पढ़ें: 'आप देश के भविष्य...' PM मोदी ने आईटीआई टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ
जस्टिस गवई को क्यों याद आए गांधी-अंबेडकर?
महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर का जिक्र करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि उनके विचारों से पता चलता है कि भारत में कानून का शासन महज नियमों का समूह नहीं है. उन्होंने समझाया कि, यह एक नैतिक और आचरण का ढांचा है जिसे समानता बनाए रखने, इंसान की गरिमा की रक्षा करने और अलग-अलग तरह के समाज में शासन को सही दिशा दिखाने के लिए बनाया गया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.