संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक

Chief Justice BR Gavai: सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार और ईडी के बीच सुनवाई हुई जिसमें तमिलनाडु सरकार ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की. ईडी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के खिलाफ ₹1000 करोड़ के घोटाले के मामले में जांच कर रही है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:53 PM IST
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार बनाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की. जानकारी के अनुसार, देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामला देखा. बता दें,  ED 1000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के अधिकारियों के ठिकानों पर रेड मार रही थी जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटायाया था और ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की.

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि यह TASMAC का मामला है, जो सरकारी कंपनी है. सिब्बल ने ED की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी सरकारी कंपनी पर छापेमारी कैसे हो सकती है? उन्होंने अदालत को बताया कि कंपनी के प्रबंध निदेशकों पर छापेमारी हुई है. यहां तक कि प्रवर्तन निदेशालय ने सरकारी कंपनी के कंप्यूटर वगैरह जब्त कर लिए हैं. सिब्बल ने कहा कि एक बार FIR हो जाए तो यह मामला पल भर में बंद हो सकता है. हमें तय करना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं.

 कानून-व्यवस्था पर किसका नियंत्रण है: CJI

इसके जवाब में ED की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने अदालत को बताया कि कुल 47 FIR दर्ज हुए हैं, बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं. हम पूर्वनिर्धारित अपराधों पर और दर्ज अपराधों पर काम कर रहे हैं. कंपनी ने इन सभी अधिकारियों पर पैसा कैसे बहाया है, इसकी जांच कर रहे हैं. इस पर CJI गवई ने एसवी राजू से पूछा कि क्या स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती है? तभी सिब्बल ने कहा कि राज्य पुलिस इस मामले में कदम उठा रही है और जांच कर रही है. तभी ASG एसवी राजू ने फिर कहा कि यह बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार है. इस पर CJI गवई बिदक गए और पूछ डाला कि फिर संघीय ढांचे का क्या होगा? कानून-व्यवस्था पर किसका नियंत्रण है?

जानकारी के मुताबिक, इसी गरमागरम बहस के बीच एएसजी ने कहा कि यह कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है. इस पर सिब्बल ने अदालत को बताया कि अब तक 60 घंटे की तलाशी ली जा चुकी है और 42 में से 36 FIR बंद हो चुकी हैं. इस पर CJI गवई ने ASG एसवी राजू  से पूछा कि क्या यह किसी मामले की जांच करने के राज्य के अधिकार का अतिक्रमण नहीं है? जब भी आपको संदेह होगा कि राज्य जांच नहीं कर रहा है, तो आप खुद वहां पहुंच जाएंगे? जानकारी के अनुसार, इसके बाद अदालत ने इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर तब तक के लिए रोक लगा दी, जब तक कि शीर्ष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों से संबंधित एक समीक्षा याचिका पर फैसला नहीं कर लेती. 

