मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान, सरकार और सेना प्रमुखों से मांगा जवाब

मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने के चलते सैन्य संस्थानों से बाहर किए गए कैडेटों की तकलीफ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार, वायु सेना, थल सेना और नौ सेना के प्रमुख को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने सरकार को ऐसे कैडेट्स को बीमा कवर देने, उनको आर्थिक सहायता बढ़ाने पर विचार करने का सुझाव दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या ऐसे कैडेट्स को इलाज के बाद सेना में कोई दूसरी वैकल्पिक नौकरी दी जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि हम चाहते है कि बहादुर लोग सेना में आए. यह अपने आप मे दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी किसी गलती के बिना ट्रेनिंग में दिव्यांगता के शिकार हो जाए. उन्हें अगर ज़रूरत होने पर आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी तो यह उनके मनोबल को गिराएगा.
अब तक 500 कैडेट्स नौकरी से बाहर हुए
सुप्रीम कोर्ट ने कैडेट्स की खस्ता हालत को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह संज्ञान लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक 1985 से अब तक करीब 500 कैडेट्स को स्वास्थ्य आधार पर नौकरी से बाहर कर दिया गया. एनडीए में 2021 से जुलाई 2025 के बीच लगभग 20 कैडेट्स को बाहर कर दिया गया. इनमे से ज्यादातर कैडेट्स महंगे इलाज से जूझ रहे है लेकिन उन्हें बेहद सीमित आर्थिक मदद मिल पा रही है. चूंकि यह कैडेट्स ऑफिसर के तौर पर कमीशन होने से पहले बाहर कर दिया जाते है इसलिए वो ईसीएचएस के तहत मुफ्त इलाज के भी हकदार नहीं रह जाते.
अगली सुनवाई 4 सितंबर को
केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वो इस मामले में दूसरे स्टेकहोल्डर्स से बात कर हलफनामा दायर करेगी. कोर्ट ने कहा कि इस दरम्यान कैडेट्स की ओर से पेश वकील अपने सुझाव भी ASG को दे सकते है. अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी.
