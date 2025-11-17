'ये तो बिल्कुल जूस जैसा है...' ट्रेटा पैक में शराब देख सुप्रीम कोर्ट चौंका, सरकार की मंशा पर उठा दिए सवाल

Whiskey tetra pack: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को सिर्फ राजस्व कमाने की चिंता है, वो लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा अहमियत राजस्व कमाने को दे रही है. कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी तब की गई जब सुनवाई के दौरान कोर्ट को व्हिस्की के टेट्रा पैक दिखाए गए.
Supreme Court commented on Whiskey tetra packs: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रेटा पैक में शराब बेचने पर चिंता जताई गई है, जिसमें कोर्ट ने ट्रेटा पैक में शराब स्कूली बच्चों तक आसानी से पहुंचने की बात कही है. क्योंकि, ट्रेटा पैकिंग शराब जैसी बिल्कुल नहीं लगती है, जिसके चलते बच्चों के माता पिता भी इसका पता नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची ने ट्रेटा पैक को बिल्कुल जूस के पैकेट जैसा दिखने वाला कहते हुए उसे शराब जैसा नहीं लगने वाला बताया.
सरकार की मंशा पर सवाल
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन पैकेट पर किसी तरह की चेतावनी नहीं दिया होना भी चिंता का विषय बताया है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बिना चेतावनी वाले जूस के पैकेट जैसे दिखने वाले ट्रेटा पैक में शराब बेचने की इजाजत पर भी सवाल किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को सिर्फ राजस्व कमाने की चिंता है, वो लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा अहमियत राजस्व कमाने को दे रही है. कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी तब की गई जब सुनवाई के दौरान कोर्ट को व्हिस्की के टेट्रा पैक दिखाए गए.
ट्रेटा पैक कोर्ट पहुंचे
सुप्रीम कोर्ट में दो शराब कंपनियों के बीच कानूनी विवाद के चलते ये मामला सामने आया. दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने ऑलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स यानि कि Officer’s Choice के निर्माता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जॉन डिस्टिलरीज को ओरिजिनल च्वाइस ट्रेडमार्क हटाने का आदेश दिया था. उन्होंने अब मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस बीच सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील रोहतगी ने दोनों कंपनियों की बोतलें और टेट्रा पैक कोर्ट में दिखाए तो टेट्रा पैक देखते ही जज चौंक गए, जिसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे तो बच्चों को आसानी से शराब मिल सकती है. इसके बाद वकील रोहतगी कोर्ट को बताया कि सबसे ज्यादा शराब बिक्री इन्हीं पैक में होती है क्योंकि, ये सबसे सस्ते होते हैं.
