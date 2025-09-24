Supreme Court News: 'बेटी की कमाई पर किसका हक़, ससुराल या मायके का?' SC में उठा बड़ा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court News: 'बेटी की कमाई पर किसका हक़, ससुराल या मायके का?' SC में उठा बड़ा सवाल तो जजों ने लिया फैसला

Supreme Court News in Hindi: बेटी की कमाई पर किसका हक माना जाना चाहिए, मायके या ससुराल वालों. यह विचित्र मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसने जजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:13 PM IST
Supreme Court News: 'बेटी की कमाई पर किसका हक़, ससुराल या मायके का?' SC में उठा बड़ा सवाल तो जजों ने लिया फैसला

Who has the right on a woman earnings: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बेहद अहम मामला सुनवाई के लिए आया. यह विवाद इस बात को लेकर है कि अगर कोई हिंदू विधवा महिला बिना वसीयत (विल) बनाए मर जाए और उसकी कोई संतान न हो, तो उसकी संपत्ति किसे मिलेगी? मौजूदा क़ानून कहता है कि ऐसी स्थिति में महिला की संपत्ति उसके मायके वालों के बजाय ससुराल वालों को जाती है.

कन्‍यादान और गोत्र का ज़िक्र

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्‍ना, जो सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला जज हैं, ने कहा कि हिंदू परंपरा में कन्‍यादान का महत्व है. शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है और वह अपने पति के परिवार का हिस्सा मानी जाती है. इसीलिए ससुराल वालों को महिला की ज़िम्मेदारी माना जाता है.

असली विवाद कहां से शुरू हुआ?

कोर्ट को बताया गया कि कोविड महामारी के दौरान एक युवा दंपति की मौत हो गई. इसके बाद पति और पत्नी दोनों की माताओं ने उनकी संपत्ति के लिए कोर्ट में केस कर दिया. पति की मां कहती हैं कि पूरी संपत्ति उन्हें मिलनी चाहिए, वहीं पत्नी की मां का कहना है कि उनकी बेटी की कमाई पर उनका हक़ है.

क्या कहता है उत्तराधिकार कानून?

कानून के मुताबिक अगर विधवा की संतान नहीं है, तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी पति का परिवार होता है. यही बात इस केस में विवाद का कारण है. महिला के मायके वालों को कहना है कि यह कानून मनमाना है और इससे उन्हें अपनी बेटी की संपत्ति पाने का हक़ नहीं मिल पाएगा. 

मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख

जस्टिस नागरत्‍ना ने साफ कहा कि कोर्ट उन परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहती, जो हजारों सालों से चली आ रही हैं. लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी माना कि समाज बदल रहा है और ऐसे मामलों में संतुलन ज़रूरी है. अदालत ने एक मामले को मध्यस्थता (मेडिएशन) के लिए भेजते हुए अगली सुनवाई नवंबर में तय की है.

क्यों अहम है यह मुद्दा?

यह मामला सिर्फ़ एक परिवार का नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं से जुड़ा है. आज की आधुनिक दुनिया में, जहाँ महिलाएँ खुद कमाती हैं और अपने परिवार का सहारा बनती हैं, यह सवाल उठना लाज़मी है कि उनकी मेहनत की कमाई पर आख़िर हक़ किसका होना चाहिए—ससुराल का या मायके का?

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

