'गरीबों के मुद्दे कोई नहीं उठाता', सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, गांधीजी का क्यों किया जिक्र?

Supreme Court On PIL Plastic Bottle: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित पेयजल मानकों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पीने के पानी तक पहुंच के आसपास देश की जमीनी हकीकत पर तीखी टिप्पणियां भी कीं हैं. lawbeat.in में छपी रिपोर्ट के मुताबिक,

याचिका में क्या था दावा?

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एओआर सृष्टि अग्निहोत्री के माध्यम से दायर याचिका में प्लास्टिक पैकेजिंग में एंटीमनी और थैलेट एसिड बीआईएस (2-एथिलहेक्सिल) एस्टर (डीईएचपी) की अनुमेय सीमा पर सवाल उठाए गए थे.याचिकाकर्ता का तर्क था कि भारतीय मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) तथा कई अन्य देशों के मानकों की तुलना में काफी कमजोर हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं.

सुनवाई में सीजेआई की कड़ी टिप्पणियां

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ज़मीनी हकीकत को समझिए. हम अमेरिका की गाइडलाइन नहीं जारी कर सकते. चीफ जस्टिस ने कहा कि गरीबों के मुद्दों को कोई नहीं उठाता, सिर्फ ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो संपन्न वर्ग से जुड़े हैं.

गांधीजी का जिक्र और सलाह

याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए सीजेआई ने सामाजिक वास्तविकताओं को समझने की सलाह दी. उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा, “महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो उन्होंने देश की स्थिति और लोगों की दुर्दशा समझने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा की.

सलाह क्या दी?

याचिकाकर्ता को उन इलाकों में जाना चाहिए जहां पानी मिल पाना भी एक चुनौती है. तब वह समझ पाएंगे कि भारत की जमीनी हकीकत क्या है.

याचिकाकर्ता की दलीलें और कोर्ट का रुख

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता शेनॉय ने अंतरराष्ट्रीय मानकों, खासकर डब्ल्यूएचओ के मानकों पर विचार करने का आग्रह किया.उन्होंने कहा कि ये मानक सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्लास्टिक बोतलों से विषाक्त पदार्थों के लंबे संपर्क से जुड़े हैं. हालांकि, पीठ ने दलीलें सुनने के बाद याचिका की योग्यता पर विचार करने से इनकार कर दिया. इसके बाद वरिष्ठ वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.