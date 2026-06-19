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सुप्रीम कोर्ट से CM विजय को बड़ी राहत! फ्लोर टेस्ट में करप्शन के आरोपों वाली याचिका को SC ने खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके (TVK) प्रमुख विजय के फ्लोर टेस्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने 12 विधायकों के रातोंरात दस्तखत के दावों और CBI जांच की मांग को पूरी तरह बेबुनियाद बताया.

Written ByArvind SinghEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jun 19, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:55 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से CM विजय को बड़ी राहत! फ्लोर टेस्ट में करप्शन के आरोपों वाली याचिका को SC ने खारिज किया
Image Credit: Thalapathy Vijay

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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