CM Vijay Floor Test: सुपरस्टार से राजनेता बने और तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विजय (TVK प्रमुख) को देश की सबसे बड़ी अदालत से बहुत बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा में हुए हालिया फ्लोर टेस्ट (विश्वास मत) में भ्रष्टाचार और हेरफेर का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है. इस याचिका में पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की गई थी.
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई. शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह अस्पष्ट, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं. कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता अपनी दलीलों के समर्थन में कोई भी ठोस या पुख्ता सबूत पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहा है. ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और विधानसभा की कार्यवाही में अदालत के दखल देने का कोई औचित्य नहीं बनता है.
अदालत के सामने याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि 13 मई को मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में 144 वोटों के समर्थन और महज 22 वोटों के विरोध के साथ जो विश्वास मत जीता था, वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ था. याचिका में बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहा गया था कि विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (TVK) के पास वास्तव में केवल 108 विधायक थे.
याचिकाकर्ता का आरोप था कि बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत से ठीक पहले रातोंरात अन्य राजनीतिक दलों के 12 विधायकों के हस्ताक्षर अवैध रूप से हासिल किए गए थे, जिसमें भारी करप्शन और सौदेबाजी शामिल थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दावों को बिना सबूत की बयानबाजी मानते हुए केस बंद कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब तमिलनाडु में विजय सरकार के ऊपर मंडरा रहे सियासी संकट के बादल पूरी तरह छंट गए हैं और उनकी सत्ता पर मुहर पक्की हो गई है.