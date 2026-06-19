याचिकाकर्ता का आरोप था कि बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत से ठीक पहले रातोंरात अन्य राजनीतिक दलों के 12 विधायकों के हस्ताक्षर अवैध रूप से हासिल किए गए थे, जिसमें भारी करप्शन और सौदेबाजी शामिल थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दावों को बिना सबूत की बयानबाजी मानते हुए केस बंद कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब तमिलनाडु में विजय सरकार के ऊपर मंडरा रहे सियासी संकट के बादल पूरी तरह छंट गए हैं और उनकी सत्ता पर मुहर पक्की हो गई है.