Hindi Newsदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- पश्चिम बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA

पश्चिम बंगाल में बीते तीन साल से मनरेगा स्कीम केंद्र सरकार के फंड नहीं दिए जाने की वजह से बंद है. केंद्र सरकार ने मनरेगा को लेकर पश्चिम बंगाल में घोटाले का आरोप लगाते हुए इसे बंद कर दिया था. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:43 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- पश्चिम बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA

पश्चिम बंगाल में मनरेगा स्कीम को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में फिर से मनरेगा स्कीम लागू की जाए. इस स्कीम को लागू करने  के कलकत्ता HC के आदेश के खिलाफ केन्द्र सरकार की याचिका को SC ने खारिज कर दिया. पश्चिम बंगाल में बीते तीन साल से मनरेगा स्कीम केंद्र सरकार के फंड नहीं दिए जाने की वजह से बंद है. केंद्र सरकार ने मनरेगा को लेकर पश्चिम बंगाल में घोटाले का आरोप लगाते हुए इसे बंद कर दिया था. 

इसके पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अगस्त को मनरेगा स्कीम को फिर से शुरू करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट का कहना था कि केंद्र सरकार चाहे तो करप्शन रोकने के लिए अपनी ओर से शर्तें रख सकता है लेकिन इस स्कीम को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है.

सेंटर पर कोर्ट की अवमानना का आरोप
यह आदेश उस याचिका पर आया, जिसे पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने दायर किया था. समिति ने केंद्र सरकार पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र ने पूर्व के निर्देशों का पालन नहीं किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साफ किया था कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और यदि किसी योजना में अनियमितताओं की आशंका हो तो केंद्र उसके लिए शर्तें व प्रतिबंध लागू करने का अधिकार रखता है. हाईकोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई जहां उसे फिर से मुंह की खानी पड़ी.  

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा 
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि केंद्र की टीम द्वारा राज्य के 19 जिलों में की गई जांच में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इन पर कोई ठोस या सकारात्मक कार्रवाई नहीं की. मंत्री के मुताबिक, केंद्र की रिपोर्ट में कई स्तरों पर गड़बड़ियों और मनरेगा के फंड के दुरुपयोग के संकेत मिले थे. इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था, मगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. वहीं, राज्य सचिवालय ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबस आधारहीन बताया है. राज्य सरकार का कहना है कि सभी योजनाएं तय नियमों के तहत चलाई जा रही हैं और केंद्र राजनीतिक कारणों से गलत धारणा फैलाने की कोशिश कर रहा है.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

