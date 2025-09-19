मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Supreme Court: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को कर्नाटक सरकार ने मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया, लेकिन कई संगठनों ने इसे सही नहीं माना और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली. कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है.
Mysore Dasara controversy Banu Mushtaq: मैसूर दशहरा उत्सव हर साल कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. यह कर्नाटक की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है. हालांकि इस साल यह उत्सव एक अलग वजह से चर्चा में रहा, जब कर्नाटक सरकार ने एक मुस्लिम लेखिका बानू मुश्ताक को दशहरा के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया. इस आमंत्रण पर कई लोगों ने सवाल उठाए. उनका कहना था कि एक गैर-हिंदू को इतने बड़े हिंदू धार्मिक कार्यक्रम का उद्घाटन करने का मौका देना ठीक नहीं है. इसके बाद यह मामला पहले कर्नाटक हाई कोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया फैसला
मैसूर दशहरा के उद्घाटन में बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को बुलाने के कर्नाटक सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सही ठहराया है. कुछ लोगों ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि एक गैर-हिंदू को इस तरह की पूजा-पाठ में शामिल होने देना गलत है और इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. दरअसल पहले यह मामला पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में गया था, जहां कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया था कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही है. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की.
उत्सव को देखते हुए जल्दी शुरू हुई सुनवाई
इस मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दशहरा 22 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि एक गैर-हिंदू को हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्होंने यह भी कहा कि यह एक धार्मिक काम है, जिसे धर्मनिरपेक्ष नहीं माना जा सकता. वहीं इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमति दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज
मैसूर दशहरा के उद्घाटन मामले को लेकर शुक्रवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई शुरू की. जहां याचिकाकर्ता की तरफ से वकील पीबी सुरेश ने अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने कोर्ट में कहा कि किसी गैर-हिंदू व्यक्ति को पूजा-अर्चना करने का हक नहीं है. यह सुनते ही न्यायमूर्ति नाथ ने तुरंत याचिका को खारिज कर दिया. वकील ने फिर दलील दी कि मंदिर के अंदर पूजा करना कोई राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष काम नहीं है और ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कार्यक्रम में नहीं लाया जाना चाहिए. इस पर भी न्यायमूर्ति नाथ ने अपनी बात दोहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया.
इसके बाद वकील ने आगे यह भी आरोप लगाया कि जिसे बुलाया गया है, उस व्यक्ति ने पहले भी हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही हैं. ऐसे व्यक्ति को इस पवित्र कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाना चाहिए. इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने फिर से कहा कि याचिका खारिज की जा चुकी है. उन्होंने मजाकिया लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा, "हमने तीन बार 'खारिज' कहा है, अब और कितनी बार खारिज करने की जरूरत है?"
हाई कोर्ट में भी याचिकाएं हुईं खारिज
सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से पहले 15 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इसी तरह की चार जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इन याचिकाओं में से एक भाजपा के पूर्व सांसद प्रताप सिंघा ने दायर की थी. बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा था कि एक अलग धर्म के व्यक्ति का राज्य सरकार के कार्यक्रम का उद्घाटन करना न तो संविधान का उल्लंघन है और न ही किसी कानून का उल्लंघन है.
बता दें कि तीन सितंबर को मैसूर जिला प्रशासन ने बानू मुश्ताक को उद्घाटन का औपचारिक आमंत्रण दिया था. इसके बाद से भाजपा और अन्य समूहों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था. उनका कहना था कि मुश्ताक ने पहले भी हिंदू विरोधी और कन्नड़ विरोधी बयान दिए हैं. लेकिन, कोर्ट के इस फैसले के बाद यह विवाद अब थम गया है.
