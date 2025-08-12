DNA: डॉग्स को लेकर 'सुप्रीम' फैसले पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?

Supreme Court Dog Ruling: पिछले 24 घंटे से हमारे देश में..इस बात पर बहस छिड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि दिल्ली और आस-पास के इलाकों से स्ट्रे डॉग्स को हटाकर उन्हें शेल्टर में डाल दो. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मास यानी आमलोगों को कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन क्लास को बड़ी तकलीफ हो रही है. क्लास यानी हमारे देश का वो तबका जो खुद को बेहद खास समझता है. जो खुद को डॉग लवर्स कहता है.

डॉग्स पर मास वर्सेज क्लास की जंग?

यानी अब हमारे देश में डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर Mass वर्सेज Class की जंग शुरू हो चुकी है. और ये क्लास अब सड़कों पर उतर आया है. ये क्लास अब कैंडल जला रहा है. ये क्लास सोशल मीडिया पर बैठकर डॉग के साथ तस्वीरें अपलोड कर रहा है और अदालत पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है.

सोमवार शाम दिल्ली में इंडिया गेट पर कथित एनिमल लवर्स ने कैंडल मार्च निकाला था और अब इस आदेश के खिलाफ बॉलीवुड के एनिमल एक्टिविस्ट्स भी जाग गए हैं. सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े सितारे डॉग्स के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं.

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी किए ट्वीट

एक्टर वरुण धवन ने लिखा, इन बेजुबान कुत्तों के लिए आवाज उठाओ क्योंकि ये खुद के लिए बोल नहीं सकते हैं. वरुण धवन के साथ साथ एक्ट्रेस जान्हवी कपूर और सान्या मल्होत्रा ने भी ऐसा ही पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में स्ट्रीट डॉग्स के लिए प्यार दिखाया गया है. लिखा गया है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो ये कुत्ते प्यार से दुम हिलाते हैं.

लेकिन इस खास वर्ग के सेलिब्रिटीज को कौन बताए कि मास यानी आम आदमी किस तरह आवारा कुत्तों से परेशान है. इस खास वर्ग को कौन बताए कि जब आम आदमी का बच्चा पैदल स्कूल से वापस लौटता है तो कई बार उनके बच्चों को कुत्ते दौड़ा देते हैं, काट लेते हैं. कई बार तो कुत्तों का ये काटना इंसान के लिए जानलेवा बन जाता है. ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आ चुके हैं. हो सकता है आपने अपने आस-पास भी ऐसी घटनाएं देखी हों.

जो कथित एनिमल लवर्स कुत्तों के अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक्टर्स और सेलिब्रिटीज कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें पता भी है कि हर दिन हमारे देश में कितने डॉग बाइट्स के केस आते हैं. आंकड़े जानकर आप चौंक जाएंगे.

हर दिन 10 हजार लोगों को काटते हैं कुत्ते

हर दिन हिंदुस्तान में 10 हजार लोगों को कुत्ते काटते हैं. ये एक साल का आंकड़ा नहीं है. एक दिन में 10 हजार लोगों को कुत्ते काटते हैं. जो लोग जानवरों को आबादी से दूर करने का विरोध कर रहे हैं. क्या उन्हें पता है कि हर साल भारत में कितने लोग रेबीज से मारे जाते हैं. पिछले 3 साल में 120 मौतें हो चुकी हैं. क्या इन कथित एनिमल लवर्स को ये पता है कि डॉग बाइट्स से देश को कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है- 2 लाख करोड़ का.

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का ये फैसला आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सुनाया है. ऐसे में क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट की समझ पर सवाल उठा रहे हैं. देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को ये लोग गलत क्यों ठहरा रहे हैं.अब हम इन कथित स्ट्रे डॉग लवर्स के दोहरे मानदंड के बारे में आपको बताते हैं. शुरुआत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले सेलिब्रिटीज से ही करते हैं.

सेलिब्रिटीज के पास विदेशी डॉग्स

सोशल मीडिया और अलग-अलग SOURCES पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वरुण धवन ने विदेशी ब्रीड का बीगल डॉग पाल रखा है. जान्हवी कपूर के घर पर पांच डॉग्स हैं. यॉर्कशायर टेरियर, अमेरिकन अकीता, गोल्डन रिट्रीवर समेत पांच विदेशी ब्रीड के डॉग्स हैं. कुत्तों की आवाज उठाने वाली सान्या मल्होत्रा के पास पर्शियन बिल्ली है. अगर इन लोगों के मन में सच में कुत्तों के लिए इतनी ही ममता है तो इन्होंने विदेशी ब्रीड्स की जगह कुत्ते क्यों नहीं पाले. कुत्तों के हक की बात कर रहे हैं. क्या इन्होंने अभी तक कुत्तों के लिए शेल्टर होम्स बनवाए हैं.

ये लोग जो कुत्तों के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं क्या उन्होंने शाहवेज की मौत के बाद एक शब्द भी बोला था. गाजियाबाद के 14 साल के शाहवेज आवारा कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज का शिकार हुआ था. इनके पिता ने हर जगह इलाज करवाया. लेकिन डॉक्टरों ने उसे लाइलाज घोषित कर दिया. इस तरह तड़प तड़प कर शाहवेज की मौत हो गई थी. क्या इनमें से एक भी आदमी शाहवेज के लिए आगे आया था.

विरोध करने वाले खास वर्ग से

जो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर तक एक खास वर्ग से आते हैं. अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास और इस फैसले के समर्थन में खड़ा है मास. यानी मिडिल और लोअर क्लास. इस फैसले का विरोध करने वाला क्लास कार से घूमता है, जिन्हें डॉग बाइट्स का खतरा ही नहीं है.

ये लोग अपनी गाड़ियों का शीशा डाउन कर के कुत्तों की तरफ बिस्किट का टुकड़ा फेंक देते हैं. लेकिन क्या इन्हें ये समझ में नहीं आता है कि जिस दिन ये बिस्कुट का टुकड़ा नहीं फेंकेंगे, उस दिन वही कुत्ता, भूख के मारे किसी आम आदमी को राह चलते काट लेगा. बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग उस आम आदमी का डर नहीं समझ पाते जो रात के 11 बजे मेट्रो स्टेशन से उतरते ही पहले हाथ में एक ईंट उठाता है ताकि गली के कुत्तों से खुद को बचा सके.

डॉग लवर होना सोशल मीडिया ट्रेंड

इन कथित एनिमल एक्टिविस्ट का एक सच तो ये भी है कि इनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ कुत्तों के नाम पर ही जागते हैं. कुत्ते काटेंगे तो ये चुप रहते हैं. गाय-बकरे काटे जाते हैं तो ये चुप रहते हैं. लेकिन जैसे ही कुत्ते पर आंच आती है, डॉग लवर्स अलर्ट पर आ जाते हैं. एक्शन में दिखने लगने लगते हैं. बीते कुछ वक्त में डॉग लवर होना सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया है. जो क्लास एनिमल एक्टिविज्म के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है, अचानक से डॉग राइट्स की बात कर कर रहा है.

क्या कभी गायों के लिए किया प्रोटेस्ट?

क्या इन्होंने कभी भी गायों को लेकर ऐसा कैंपेन चलाया है. जिस गाय को हमारी संस्कृति में मां का दर्जा दिया गया है, इनमें से कितने लोग अपने घर के आसपास की गायों के लिए दो-चार रोटी लेकर निकलते हैं. इन लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या परोपकार सिर्फ कुत्तों की सेवा कर के ही मिलता है. जिस तरह से कुत्तों के अधिकार के ठेकेदारी ये कर रहे हैं, गोमाता की जिम्मेदारी लेते वक्त ये कहां चले जाते हैं.

डॉग बाइट्स की वजह से लाखों-करोड़ों का नुकसान

इन कथित डॉग लवर्स को कुछ आंकड़े भी जानने चाहिए. ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उसका लॉजिक हम कुछ आंकड़ों के जरिये आपको समझाते हैं. डॉग बाइट्स की वजह से हमारी सरकार को लाखों करोड़ का नुकसान होता है. भारत सरकार वैसे तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन सरकार फ्री में लगाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार को इसमें कितनी लागत लगती है. एक डॉग बाइट पर सरकारी अस्पतालों में जो इंजेक्शन लगता है, उसकी लागत करीब 400 रुपये होती है. पिछले साल देश में डॉग बाइट के 37 लाख 15 हजार केस सामने आए थे. इस हिसाब से सिर्फ इंजेक्शन का खर्च 150 करोड़ आ गया.

डॉग बाइट्स की वजह से आर्थिक नुकसान का सिर्फ मेडिकल एंगल ही नहीं बल्कि टूरिज्म वाला एंगल भी है. एक सर्वे के मुताबिक कुत्तों की वजह से 20 से 30 प्रतिशत सैलानी दोबारा किसी जगह पर घूमने नहीं जाते हैं. दिल्ली में कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का मुद्दा राजनीतिक भी हो गया है. अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय दे रहे हैं.

स्ट्रीट डॉग्स पर छिड़ी इस बहस का आपको एक और एंगल से देखना और समझना चाहिए, जो लोग खुद को डॉग लवर्स बुलाते हैं, उनमें से ज्यादातर अपने घरों पर विदेशी कुत्ते पालते हैं.उन्हें विदेशी खाना खिलाते हैं..उनपर कितना खर्च होता है, पहले आप वो आंकड़े जानिए.

हजारों करोड़ की है पेट केयर इंडस्ट्री

भारत में पेट केयर इंडस्ट्री 29 हजार करोड़ रुपये की है, जिसके 2028 तक 57 हजार करोड़ होने का अनुमान है. इसमें डॉग फूड का सेक्टर है 15 हजार करोड़ का. ग्रूमिंग और पेट सर्विसेज यानी कुत्तों को स्पा करवाने, उन्हें नहलाने और उन्हें शैंपू करवाने में लोग सालाना 3 हजार करोड़ खर्च करते हैं. पेट डॉग्स की खरीद बिक्री का मार्केट 8000 करोड़ रुपये का है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. कई लोग अपने डॉगी को वीकेंड पर महंगे महंगे डॉग पार्लर लेकर जाते हैं वो आज आवारा कुत्तों की बात कर रहे हैं. यही लोग अगर उन पैसों से अपने गली के कुत्तों की नसबंदी करवा देते या उन्हें खाना खिला देते तो कुत्तों के काटने की समस्या नहीं पैदा होती. अगर यही लोग सड़क के कुत्तों को अडॉप्ट कर लेते तो आज सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला नहीं सुनाना पड़ता.

अपना सकते हैं नीदरलैंड्स मॉडल

स्ट्रीट डॉग्स पर जारी इस बहस में आज यूरोप के एक देश नीदरलैंड्स की बात करना भी जरूरी है. क्योंकि नीदरलैंड्स मॉडल..से हम समाधान तक पहुंच सकते हैं.

दुनियाभर में 20 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं. लेकिन नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं है. जी हां सुनकर आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है. अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? नीदरलैंड्स की ये डॉग फ्री स्टोरी भी हम आपको बताते हैं.

19वीं शताब्दी के अंत में नीदरलैंड्स में लोग रेबीज की बीमारी तेजी से फैल रही थी. इसके बाद डर की वजह से लोगों ने अपने पालतू कुत्तों को भी सड़कों पर छोड़ना शुरू कर दिया था. लेकिन इससे दिक्कत और बढ़ गई थी. नीदरलैंड्स की सरकार ने इसके बाद नए सिरे से पॉलिसी बनाई.

नीदरलैंड्स की सरकार ने सबसे पहले पालतू कुत्तों को सड़कों पर छोड़ने पर 15 लाख तक का जुर्माना लगा दिया. इसके अलावा नया पालतू कुत्ता रखने पर भी टैक्स लगा दिया गया. लोगों को आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया. पालतू कुत्तों पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने डॉग पुलिस की स्थापना की.

भारत में भी हो सकता है लागू

सरकार की इन नीतियों का असर ये हुआ कि लोगों ने विदेशी ब्रीड्स को खरीदना लगभग बंद कर दिया, जिन्हें भी कुत्ता पालना होता, वो आवारा कुत्तों को ही गोद ले लेते. आज नीदरलैंड्स में करीब करीब 90% घरों में एक पालतू कुत्ता है. और देश में एक भी आवारा कुत्ता नहीं है. नीदरलैंड्स आवारा कुत्तों के नियंत्रण का दुनियाभर में एक मॉडल है. लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मॉडल दिल्ली या भारत के किसी दूसरे शहर में लागू हो सकता है.

वैसे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. एक पक्ष वो है जो डॉग का शिकार है, जो डॉग को अपने लिए खतरा मानता है. और दूसरा पक्ष वो है, जिसके लिए डॉग उसकी फैमिली का हिस्सा है. डॉग लवर्स का भी अपना तर्क है.