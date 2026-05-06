चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विवाद , CJI को शामिल करने पर SC ने क्या कहा!

2 मार्च 2023 को SC ने अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मामले में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इन पदों पर नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता वाली कमेटी की सिफारिश पर की जाए.
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता जया ठाकुर से सवाल किया कि क्या कोर्ट सरकार को निर्देश दे सकता है कि वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल करे!
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना सरकार का विशेषाधिकार है. कोर्ट अपनी ओर से सरकार को निर्देश नहीं दे सकता कि वह नियुक्ति वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल करने के लिए कानून बनाए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मार्च 2023 में चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किए जाने का आदेश उसने तब दिया था, जब इस संबंध में कोई कानून नहीं था. कोर्ट ने तब कहा था कि सरकार के कानून बनाने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. अब जब सरकार इस संबंध में कानून ले आई है, तो क्या उसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि पैनल में चीफ जस्टिस नहीं है?
2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मामले में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी की सिफारिश पर की जाए. कोर्ट ने साफ किया था कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक सरकार कानून नहीं लाएगी.
दिसंबर 2023 में सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून लाई. इस कानून के मुताबिक, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे.
कांग्रेस नेता जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाओं में कहा गया है कि वर्तमान समिति में सरकार के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. साथ ही यह भी कहा गया है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें नियुक्ति पैनल में चीफ जस्टिस को शामिल करने की बात कही गई थी.
सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में इस कानून का बचाव किया था. सरकार का कहना था कि चयन समिति में जज के न होने का मतलब यह नहीं है कि नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इंकार कर चुका है.
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