/बुजुर्ग माता-पिता को सताया तो घर से होंगे बेदखल! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

उम्र के आखिरी पड़ाव में माता-पिता को अगर अपने ही घर में परेशानी, असुरक्षा या अपमान का सामना करना पड़े, तो कानून उनकी मदद के लिए आगे आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि ऐसी सूरत में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बच्चों या दूसरे व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से बाहर करने का आदेश भी दे सकता है. हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह अधिकार हर पारिवारिक विवाद के लिए नहीं है. बच्चों की बेदखली तभी हो सकती है, जब वह वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण, सुरक्षा या संरक्षण के लिए जरूरी हो.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सभ्य समाज की पहचान इस बात से भी होती है कि वह अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान और सुरक्षा देता है. बुजुर्ग अपने साथ ज्ञान, जीवन का अनुभव और सामूहिक स्मृतियां लेकर चलते हैं. उनका अनुभव परिवार और समाज के लिए बेहद अहम होता है. वे अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हैं.
कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे देश की संस्कृति में माता-पिता को बहुत सम्मान दिया गया है. उन्हें ईश्वर के समान माना जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश रविकांत गुप्ता नाम के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. लखनऊ के विकास नगर में रविकांत गुप्ता का खुद का घर था. यह उनकी खुद अर्जित संपत्ति थी. रविकांत गुप्ता की मां की उम्र 81 वर्ष थी. रविकांत गुप्ता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने अपनी दादी को घर में रहने की इजाजत नहीं दी. उन्हें इतना परेशान किया और हालात ऐसे बने कि बुजुर्ग महिला को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहना पड़ा.
इसके बाद रविकांत गुप्ता ने जून 2022 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन देकर अपने बेटे को संपत्ति से बाहर निकालने की मांग की. एसडीएम ने बेटे को घर से निकालने का आदेश दिया.
एडीएम ने माना कि मकान रविकांत गुप्ता की अपनी संपत्ति है. उन्होंने आदेश में यह भी दर्ज किया कि बेटे ने अपनी दादी को घर में रहने नहीं दिया था. इसके बाद मामला डीएम के सामने गया. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी 9 अगस्त 2023 को एसडीएम के आदेश को बरकरार रखा और बेटे तथा उसकी पत्नी को मकान खाली करके गुप्ता को उसका कब्जा सौंपने का निर्देश दिया.
रविकांत गुप्ता ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इस मकसद से बनाया है कि उम्र बढ़ने का मतलब बुजुर्गों के लिए उपेक्षा, असुरक्षा या अपमान न बन जाए. कानून का मकसद वरिष्ठ नागरिकों को जल्दी और प्रभावी राहत उपलब्ध कराना है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून किसी ट्रिब्यूनल को किसी मकसद को पूरा करने का अधिकार देता है, तो उस मकसद को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने की शक्ति भी ट्रिब्यूनल के पास होनी चाहिए. इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और देखभाल के लिए किसी व्यक्ति को संपत्ति से निकालना जरूरी है, तो ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है.