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बुजुर्ग माता-पिता को सताया तो घर से होंगे बेदखल! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

बुजुर्ग माता-पिता को सताने वालों को घर से बेदखल किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल की शक्तियों को स्पष्ट करते हुए यह फैसला दिया है.

Written ByArvind Singh
Published: Aug 19, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:22 PM IST
बुजुर्ग माता-पिता को सताया तो घर से होंगे बेदखल! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Image Credit: बुजुर्ग माता-पिता को सताने वाले एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. (फोटो सोर्स ZEE NEWS)

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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