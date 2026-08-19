/बुजुर्ग माता-पिता को सताया तो घर से होंगे बेदखल! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

उम्र के आखिरी पड़ाव में माता-पिता को अगर अपने ही घर में परेशानी, असुरक्षा या अपमान का सामना करना पड़े, तो कानून उनकी मदद के लिए आगे आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि ऐसी सूरत में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बच्चों या दूसरे व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से बाहर करने का आदेश भी दे सकता है. हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह अधिकार हर पारिवारिक विवाद के लिए नहीं है. बच्चों की बेदखली तभी हो सकती है, जब वह वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण, सुरक्षा या संरक्षण के लिए जरूरी हो.