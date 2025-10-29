Advertisement
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- जारी करेंगे गाइडलाइन

Supreme Court News in Hindi: सरकार ने जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए आईपीसी हटाकर उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) लागू कर दी है. इसके बावजूद देश भर की अदालतों में मुकदमों की सुनवाई पैंडिंग पड़ी है. अब इस स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है.

Oct 29, 2025
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- जारी करेंगे गाइडलाइन

Supreme Court Comment on Delay in Trial Start: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों में आपराधिक मामलों में आरोप तय करने में हो रही लंबी देरी पर चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि यह देरी न्याय प्रणाली की दक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती है. कई बार आरोपी सालों तक जेल में बंद रहते हैं, लेकिन मुकदमा शुरू ही नहीं हो पाता.

चार्जशीट के बाद भी ट्रायल शुरू नहीं- SC

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि देशभर में कई ऐसे केस हैं, जिनमें चार्जशीट दाखिल हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ. अदालत ने साफ संकेत दिया कि वह अब इस समस्या पर पूरे देश के लिए समान दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है, ताकि इस प्रणालीगत देरी को समाप्त किया जा सके.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को अमाइकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) नियुक्त किया है. साथ ही भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल से भी इस विषय पर न्यायालय की सहायता करने को कहा गया है. अदालत ने बिहार राज्य के वकील को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया है.

आखिर कठिनाई क्या है- सुप्रीम कोर्ट

पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपी करीब दो साल से जेल में था. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चार्जशीट 2023 में दाखिल की गई थी, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं. इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, 'दीवानी मामलों में मुद्दे तय नहीं होते, आपराधिक मामलों में आरोप तय नहीं होते. आखिर कठिनाई क्या है? अगर यह स्थिति जारी रही, तो हम पूरे देश के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करेंगे.'

'कानून का क्यों नहीं हो रहा पालन?'

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 251(बी) में यह प्रावधान है कि सत्र न्यायालय के मामलों में पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए, लेकिन अदालतों में इसका पालन नहीं हो रहा.

(एजेंसी आईएएनएस)

Supreme Court News

