Advertisement
trendingNow13081677
Hindi Newsदेशअब होगा फैसला! असली शिवसेना कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग

अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग

Hearing on shiv sena symbol: सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते शिवसेना के असली उत्तराधिकारी, नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर अंतिम सुनवाई करेगा. यह फैसला शिंदे और ठाकरे दोनों गुटों के राजनीतिक भविष्य और महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करेगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 01:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग

Hearing on shiv sena symbol: सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े एक बेहद जरूरी और लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अंतिम सुनवाई करने जा रहा है. मुद्दा यह है कि शिवसेना का असली उत्तराधिकारी कौन है. किस गुट को बाल ठाकरे की विरासत और पार्टी का असली नाम व चुनाव चिह्न मिलेगा. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ 21 और 22 जनवरी को अंतिम दलीलें सुनेगी. अदालत ने पहले कहा था कि यह मामला काफी समय से लंबित है और अब इसका निपटारा होना चाहिए.

40 विधायकों के साथ की थी बगावत
यह विवाद जून 2022 में शुरू हुआ था. तब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी. उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था. इससे उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी. शिंदे ने दावा किया था कि पार्टी के ज्यादातर विधायक कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन से नाराज हैं. उनका कहना था कि शिवसेना की मूल विचारधारा इससे मेल नहीं खाती है. इसी बगावत के बाद शिवसेना दो गुटों में बंट गई हैं.

इसके बाद दोनों गुटों के बीच नाम और चुनाव चिह्न को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी. यह सिर्फ पहचान की बात नहीं थी. इसका असर भविष्य की राजनीति पर भी पड़ता है. खासकर 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह और अहम हो गया है. पार्टी का नाम और धनुष-बाण का निशान मिलने से चुनावी ताकत बढ़ती है. इससे राजनीतिक सौदेबाजी में भी बढ़त मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 शिंदे गुट को मिला था हक
पहला फैसला चुनाव आयोग ने किया था. फरवरी 2023 में आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था. उन्हें पार्टी का नाम और धनुष-बाण का चुनाव चिह्न दिया गया थी. इसके बाद शिंदे गुट ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 समेत सभी चुनाव उसी पहचान के साथ लड़े. वहीं उद्धव ठाकरे के गुट को शिवसेना यूबीटी नाम और मशाल का चिन्ह दिया गया था.

उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. उनका कहना था कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं होता, तब तक आयोग को नाम और चिन्ह तय नहीं करना चाहिए था. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर अब भी उनका नियंत्रण है. कोर्ट ने फिलहाल चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई। शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मान्यता मिलती रही है.

अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस होने जा रही है. शिंदे के लिए यह फैसला बहुत अहम है. अगर नाम और चिन्ह उनके पास रहता है, तो उनका दावा मजबूत होगा कि वही असली शिवसेना हैं. वहीं उद्धव ठाकरे के लिए यह मौका है कि वे पार्टी की पहचान वापस पा सकें. ऐसा हुआ तो उनकी राजनीति को नई ऊर्जा मिलेगी. पूरे महाराष्ट्र की राजनीति इस फैसले पर टिकी है. अब सबकी नजरें अदालत के अंतिम आदेश पर हैं.

ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
Supreme Court
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
Tamil Nadu news
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम, SIR के खौफ में 82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम, SIR के खौफ में 82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान
सुखना लेक को और कितना सुखाओगी... चंडीगढ़ की एतिहासिक झील पर CJI की तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
सुखना लेक को और कितना सुखाओगी... चंडीगढ़ की एतिहासिक झील पर CJI की तल्ख टिप्पणी
असम राइफल्स ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपियों सहित विदेशी मुद्रा की गई जब्त
Assam Rifles Operation
असम राइफल्स ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपियों सहित विदेशी मुद्रा की गई जब्त
तमिलनाडु में DMK को हराने के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, AMMK की हुई NDA में वापसी
Tamil Nadu Election
तमिलनाडु में DMK को हराने के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, AMMK की हुई NDA में वापसी
आतंकवाद पर एक सुर में भारत–स्पेन! जयशंकर बोले- ‘अब जीरो टॉलरेंस ही रास्ता'
India Spain Relations
आतंकवाद पर एक सुर में भारत–स्पेन! जयशंकर बोले- ‘अब जीरो टॉलरेंस ही रास्ता'
खत्म हुआ इंतजार, आज होटल छोड़ेंगे शिंदे के पार्षद, किस बात पर बनी सहमति?
Mumbai Mayor Election
खत्म हुआ इंतजार, आज होटल छोड़ेंगे शिंदे के पार्षद, किस बात पर बनी सहमति?
वसीयत या... कैसे बनते हैं शंकराचार्य? प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से क्या तकलीफ है
swami avimukteshwaranand controversy
वसीयत या... कैसे बनते हैं शंकराचार्य? प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से क्या तकलीफ है
अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
Gujarat news
अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल