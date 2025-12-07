कुंभ से हुए प्रदूषण पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय एस. ओका ने कहा है कि भारतीय संविधान नागरिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने का दायित्व देता है, लेकिन राजनीतिक वर्ग धर्म के तुष्टिकरण में व्यस्त रहता है, जिसके कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता. नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 16वें वी.एम. तारकुंडे स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि तार्किक आवाजों को अक्सर दबाया जाता है और उन्हें गलत तरीके से धर्म विरोधी बताया जाता है.

उन्होंने कहा कि अंधविश्वास समाज, पर्यावरण और मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसे धार्मिक भक्ति समझने की भूल नहीं होनी चाहिए. ओका ने जोर देकर कहा कि वैज्ञानिक सोच अनुच्छेद 51ए(एच) के तहत एक संवैधानिक कर्तव्य है और अंधविश्वास से लड़ना धर्म के खिलाफ होना नहीं, बल्कि धर्म के हित में काम करना है.

पूर्व न्यायाधीश अभय एस. ओका ने धार्मिक आयोजनों से होने वाले प्रदूषण की आलोचना की और उदाहरण के तौर पर कुंभ मेले में हुए पर्यावरणीय नुकसान तथा नासिक में अगले कुंभ के लिए सैकड़ों पुराने पेड़ों को काटे जाने की खबर का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर किए गए कार्य पर्यावरणीय कर्तव्यों और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकते.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्कूलों और कॉलेजों तक नहीं पहुंच: ओका

न्यायमूर्ति ओका ने तर्कवादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर को याद करते हुए कहा कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने में विफलता शासन की विफलता को दर्शाती है. पूर्व न्यायाधीश ने यह भी कहा कि भारत में भले ही विश्वस्तरीय वैज्ञानिक संस्थान हों, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्कूलों और कॉलेजों तक नहीं पहुंच पा रहा है. उन्होंने चिंता जताई कि छात्रों को संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों की जानकारी तक नहीं है. अपने संबोधन के में न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि मानवतावाद, वैज्ञानिक सोच और सुधार ये तीनों अविभाज्य हैं और संविधान इन्हीं की अपेक्षा करता है. उन्होंने न्यायमूर्ति वी.एम. तारकुंडे की विरासत को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया.