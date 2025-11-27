Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश; जांच के घेरे में देश की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज

Amity University: एमिटी यूनिवर्सिटी अपने अड़ियल रवैए और लापरवाही के चलते एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार उसने सिर्फ खुद की नहीं बल्कि देश की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इन मुश्किलों के बढ़ने का कारण सुप्रीम कोर्ट का वो सख्त आदेश है, जिसमें ना सिर्फ एमिटी यूनिवर्सिटी की लापरवाही उजागर हुई बल्कि सभी यूनिवर्सिटीज जांच के घेर में आ गई हैं. एक स्टूडेंट अपनी परेशानी के लिए तमाम मिन्नतें करती रही, लेकिन एमिटी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उसकी एक ना सुनी, लिहाजा वो इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसने यूनिवर्सिटी की करतूत का काला-चिट्ठा खोला. इस पूरे मुद्दे पर अब कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है. आइए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला...

दरअसल, एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा को नाम बदलने की गुजारिश पर खूब परेशान किया गया. उसने अपने डाक्यूटमेंट में नाम अपडेट कराने की तमाम कोशिशें कीं, लेकिन हर बार उसकी रिक्वेस्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. Amity University में पढ़ने वाली 23 साल की लड़की का नाम आयशा जैन है, वो डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम बदलना चाहती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने अलाऊ नहीं किया. इस बात को लेकर पंगा इतना बढ़ गया कि यूनिवर्सिटी ने लड़की के नए नाम का एडमिट कार्ड तक नहीं बनाया लड़की ने पुराने नाम के साथ पेपर नहीं दिया.

इस पूरे मामले को लेकर लड़की ने पहले तो UGC और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय में Amity University वालों की शिकायत की, लेकिन दोनों ही संस्थाओं की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई. लिहाजा लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक छात्रा का मामला नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर खतरे का संकेत है.

अब जानते हैं आखिर मामला है क्या?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, ये पूरा मामला 2021 का है. छात्रा का नाम खुशी जैन था, जिसने अपना नाम बदलकर आयशा जैन कर लिया था.ये गजट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन भी पब्लिश हुआ. 2023 में उसने नए नाम से ही एमिटी फिनिशिंग स्कूल का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया था, इसके बाद 2024 में एमिटी बिजनेस स्कूल में MBA (एंटरप्रेन्योरशिप) प्रोग्राम में एडमिशन लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड्स अपडेट करने से साफ इनकार कर दिया. बार-बार रिक्वेस्ट और शिकायतें करने के बावजूद कोई जवाब न मिलने पर आयशा ने 2025 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उसने यूनिवर्सिटी पर मनमानी और भेदभाव का आरोप लगाया.

यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप

आयशा जैन ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों ने नाम बदलने की मांग पर उन्हें लगातार परेशान किया, क्लास अटेंड करने से रोका और यहां तक कि ‘हिंदू नाम छोड़कर मुस्लिम नाम रखने’ पर ताने भी मारे. वो नए नाम का एडमिट कार्ड नहीं होने के चलते परीक्षा तक नहीं दे पाई. उसकी शिकायतों को बार-बार नजरअंदाज किया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि यूनिवर्सिटी ने छात्रा के अधिकारों का खुला उल्लंघन किया और अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया.

कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश

इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने एमिटी प्रबंधन को कठघरे में खड़ा किया. कोर्ट ने कहा 'देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बाढ़ आई है, लेकिन इनके संचालन और निगरानी का कोई स्पष्ट ढांचा नहीं दिखता. जनहित में इसकी पूरी जांच जरूरी है.' इसके बाद कोर्ट ने केवल एमिटी तक सीमित न रहकर बड़ी कार्रवाई की और केंद्र, राज्य सरकारों और UGC से विस्तृत जवाब मांगा है.

कोर्ट ने पूरे देश की यूनिवर्सिटीज की मांगी डिटेल

सुप्रीम कोर्ट ने अपने जवाब मांगा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैसे बनती हैं?, इन्हें किस कानूनी ढांचे के तहत चलने की अनुमति दी जाती है? इन संस्थानों के असली मालिक कौन हैं? गवर्निंग बॉडी कैसे बनती है? सरकारें इन्हें कौन-कौन से लाभ देती हैं, जमीन, टैक्स छूट, प्रशासनिक सुविधाएं? यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की पूरी संरचना की राष्ट्रव्यापी ऑडिट का आदेश दिया है.

एमिटी की गलती से जांच के घेरे में सभी

इस पूरे मामले पर कोर्ट पहले भी एमिटी यूनिवर्सिटी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जता चुका था. बीते 9 अक्टूबर को कोर्ट ने एमिटी के चेयरमैन और वाइस-चांसलर को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने उसके आदेशों का मजाक बना दिय. फिर कोर्ट ने रितनंद बालवेड एजुकेशन फाउंडेशन (जो एमिटी यूनिवर्सिटी चलाती है) के प्रेसिडेंट डॉक्टर अतुल चौहान और वाइस-चांसलर को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया.20 नवंबर को जब ये मामला दोबारा सामने आया, तो दोनों अधिकारी कोर्ट में उपस्थित थे. उन्होंने अपने हलफनामे दाखिल कर दिए, लेकिन बेंच ने साफ कहा कि यह मुद्दा सिर्फ दो अधिकारियों की गलती का नहीं, बल्कि देश के प्राइवेट उच्च शिक्षा तंत्र की वैधता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल है. यानी एमिटी की एक गलती ने देश की सभी यूनिवर्सिटीज के कामकाज पर अदालत का फोकस ला दिया.

8 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई

इस आदेश का सीधा मतलब है कि अब हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपने गठन, संचालन और वित्तीय लाभों का रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखना होगा. मनमानी, भेदभाव या प्रशासनिक दुरुपयोग के मामलों को छिपाया नहीं जा सकेगा. छात्रों के अधिकारों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर बड़ा एक्शन संभव है. इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 को होगी, जहां देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की असल तस्वीर सामने आ सकती है.

