'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण देने के लिए...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण देने के लिए...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस

विधानसभा से पारित बिल पर राज्यपाल के अधिकार के विषय पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चल रही है. 20 अगस्त को कोर्ट में एसजी ने अपना तर्क रखा और जजों न सवाल पूछे. पढ़िए कोर्ट में क्या-क्या हुआ. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 20, 2025, 04:41 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच आपसी समन्वय और अधिकारों पर सुनवाई चल रही है. आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या देश संविधान निर्माताओं की इस अपेक्षा पर खरा उतरा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच आपसी समन्वय रहेगा? क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री विभिन्न मसलों को आपसी सामंजस्य के जरिए सुलझाते रहे हैं? SC ने यह सवाल तब किया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलों के समर्थन में राज्यपाल के रोल को लेकर संविधान सभा की बैठक में हुई चर्चा का हवाला दिया. 

तुषार मेहता: राज्यपाल का पद कोई राजनीति से रिटायर्ड हो चुके लोगों को शरण देने के लिए बना कोई पद नहीं है बल्कि इसकी एक अपनी अहमियत है. संविधान ने राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां और जिम्मेदारी दी है. 

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विधेयकों पर मंजूरी देने की शक्ति से संबंधित राष्ट्रपति संदर्भ को लेकर 14 प्रश्नों पर सुनवाई कर रही है. इसमें यह प्रश्न भी शामिल है कि क्या न्यायालय विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति/राज्यपाल के लिए समयसीमा तय कर सकता है?

राज्यपाल पोस्टमैन नहीं

सॉलिसिटर जनरल: कुछ उदाहरण- राज्यपाल क्या कर सकते हैं? वह डाकिया नहीं हैं बल्कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं... राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, जो पूरी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है. 

1. विधायी सत्र के विधेयक जिनमें केवल 2 बैठकें निर्धारित होती हैं. 
2. विश्वास प्रस्ताव के विधेयक, जिनमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है. 

सॉलिसिटर जनरल: तमिलनाडु में दो जजों की पीठ ने पंजाब में तीन जजों के फैसले पर जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि रोक को पहले प्रावधान के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो गलत है और दूसरे फैसलों की अनदेखी है. 

एसजी: ऐसी व्याख्या नहीं होनी चाहिए जो अधिकार को नष्ट कर दे. जब विधेयक विधानसभा से पारित किया जाता है, तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो सहमति व्यक्त करेगा या सहमति रोक लेगा या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा... जब विधेयक वापस किया जाता है तो सदन पुनर्विचार करेगा और विधेयक फिर से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष पहुंचता है तो वह सहमति नहीं रोकेंगे.

इसके बाद आप इसे समाप्त नहीं करेंगे, एक ही प्रावधान में दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है. अगर मान लेते हैं कि वह रिजर्व रखते हैं तो आर्टिकल 201 लागू होता है. हम कहते हैं कि रोक अस्थायी रोक है. 

एसजी: राष्ट्रपति से ऊपर कुछ भी नहीं है. एक ही दस्तावेज में दोनों प्रावधान है- 'रोकना' दो जगहों पर है. केंद्र सरकार कोई कानून पारित करती है, और कोई राज्य कानून पारित करता है कि यह कानून लागू नहीं होगा और विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या वह सहमति दे सकते हैं? नहीं. क्या वह संदर्भ दे सकते हैं? नहीं. स्पष्ट रूप से गलत. 'रोकना' रेयर केस में ही लागू होता है - संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में उनके अस्तित्व और संविधान की रक्षा की शपथ के लिए इसकी आवश्यकता है. जब तक ऐसा नहीं होता, राज्यपाल का पद डाकिया बन जाएगा.....

चीफ जस्टिस: रोक आपके अनुसार स्थायी है या अस्थायी?

एसजी: सहमति, रोक, राष्ट्रपति संदर्भ और उसके बाद अगर वह वापस भेजने का चौथा विकल्प इस्तेमाल करते हैं तो रोक के सवाल पर वह बंधे हैं फिर भी वह संदर्भ दे सकते हैं....

मुख्य न्यायाधीश: हमें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इसमें क्या गलत है? हम इस पर बात नहीं करेंगे. बेहतर होगा कि राज्यपाल को राज्य का मनोनीत प्रमुख बनाया जाए. 

सुनवाई 21 अगस्त को भी जारी रहेगी. 

;