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'दोनों अब आजाद हैं, इनका तलाक मंजूर हो...', उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी खत्म; SC से मिली इजाजत

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील के बाद SC से उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी समाप्त करने के लिए मंजूरी मिल गई है. वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि दोनों के बीच चल रही विवादों को आपसी सहमति से निपटा लिया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 31, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:43 PM IST
'दोनों अब आजाद हैं, इनका तलाक मंजूर हो...', उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी खत्म; SC से मिली इजाजत

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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