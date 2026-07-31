'दोनों अब आजाद हैं, इनका तलाक मंजूर हो...', उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी खत्म; SC से मिली इजाजत

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई) को जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के तलाक को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने माना कि दंपती ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और स्वतंत्रता को अपना लिया है.
दरअसल, बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच ने अब्दुला की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया. वहीं, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच चले आ रहे सभी विवादों को सुलझा लिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच को बताया कि सीएम उमर अब्दुला और उनकी अलग रह रही पत्नी ने आपसी सहमति से शादी खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अर्जी दाखिल करने पर सहमत हुए हैं. वकील ने कहा कि दोनों पक्षों ने आजागी अपना ली है, ऐसे में इस तलाक को मंजूर किया जाना चाहिए.
गौरतलब है कि कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि तलाक की अर्जी 22 जुलाई को दायर की गई थी. इसके बाद जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि कोर्ट भी उसी के अनुसार अपना आदेश जारी करेगा. इसके साथ ही सिब्बल ने कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ दायर सभी केस वापस लेने पर सहमत हो गए हैं. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि कोर्ट इस सारी जानकारी को अपने आदेश का हिस्सा बनाएगा और इसी के आधार पर केस का निपटारा करेंगे.
गौरतलब है कि उमर अब्दुला ने दिल्ली हाईकोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की थी, जहां कोर्ट तलाक देने से इनकार कर दिया. इसी फैसले को चुनौती देने के लिए अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए भेजा गया था.