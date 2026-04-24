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'उसे मजबूर नहीं कर सकते', 15 साल की बच्ची को SC से मिली गर्भपात की इजाजत; समझें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला देते हुए 15 साल की नाबालिग बच्ची को गर्भपात की अनुमति दे दी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के आदेश को पलटते हुए याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दे दी. अब इस मामले को लेकर चर्चा की जा रही है.

Written By  Arvind Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:09 PM IST
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'उसे मजबूर नहीं कर सकते', 15 साल की बच्ची को SC से मिली गर्भपात की इजाजत; समझें पूरा मामला

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने एक 15 साल की नाबालिग बच्ची को गर्भपात की अनुमति देते हुए टिप्पणी की है कि अगर कोई महिला अनचाही प्रेग्नेंसी को जारी नहीं रखना चाहती है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि जन्म के बाद बच्चे को गोद देने के विकल्प के आधार पर महिला से यह अधिकार नहीं छीना जा सकता है.

दरअसल, सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मांग का विरोध करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 7 महीने की  एडवांस्ड स्टेज पर एबॉर्शन से मां की जान को ख़तरा हो सकता है.

फिर लोग अपनाएंगे दूसरे तरीके

SG तुषार मेहता ने कहा कि बच्चे को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटी के ज़रिए किसी को गोद दिया जा सकता है. परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए SG ने आर्थिक मदद का भी प्रस्ताव रखा लेकिन जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि अगर अगर गर्भवती महिला को मजबूर किया जाए तो भविष्य में लोग कोर्ट आने से बचेंगे और दूसरे तरीके अपना सकते हैं. 

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यह भी पढ़ें: धीमी आंच पर 2 साल से पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में आया उबाल... जानिए AAP में बगावत की Inside Story

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का आदेश 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के आदेश को पलटते हुए याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दे दी. कोर्ट ने AIIMS नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि वह ज़रूरी मेडिकल सेफगार्ड अपना कर जल्द से जल्द अबॉर्शन करें.

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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