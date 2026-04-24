'उसे मजबूर नहीं कर सकते', 15 साल की बच्ची को SC से मिली गर्भपात की इजाजत; समझें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला देते हुए 15 साल की नाबालिग बच्ची को गर्भपात की अनुमति दे दी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के आदेश को पलटते हुए याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दे दी. अब इस मामले को लेकर चर्चा की जा रही है.
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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने एक 15 साल की नाबालिग बच्ची को गर्भपात की अनुमति देते हुए टिप्पणी की है कि अगर कोई महिला अनचाही प्रेग्नेंसी को जारी नहीं रखना चाहती है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि जन्म के बाद बच्चे को गोद देने के विकल्प के आधार पर महिला से यह अधिकार नहीं छीना जा सकता है.
दरअसल, सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मांग का विरोध करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 7 महीने की एडवांस्ड स्टेज पर एबॉर्शन से मां की जान को ख़तरा हो सकता है.
SG तुषार मेहता ने कहा कि बच्चे को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटी के ज़रिए किसी को गोद दिया जा सकता है. परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए SG ने आर्थिक मदद का भी प्रस्ताव रखा लेकिन जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि अगर अगर गर्भवती महिला को मजबूर किया जाए तो भविष्य में लोग कोर्ट आने से बचेंगे और दूसरे तरीके अपना सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के आदेश को पलटते हुए याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दे दी. कोर्ट ने AIIMS नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि वह ज़रूरी मेडिकल सेफगार्ड अपना कर जल्द से जल्द अबॉर्शन करें.
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