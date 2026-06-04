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भारतीय कुश्ती संघ को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुनवाई बंद की

विनेश फोगाट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अब इस पूरे मामले पर शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई बंद की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स 2026 के सेलेक्शन ट्रायल मे हिस्सा ले लिया है.

Written By  Arvind Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 03:18 PM IST
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भारतीय कुश्ती संघ को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुनवाई बंद की

Supreme Court: पहलवान विनेश फोगाट के मामले मे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल भारतीय कुश्ती संघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में विनेश फोगाट को लेकर की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी. दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में विनेश फोगाट को नोटिस भेजने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ  (WFI) को कड़ी फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स 2026 के सेलेक्शन ट्रायल मे हिस्सा ले लिया है. अब आगे सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता.

दरअसल, WFI ने विनेश को नोटिस भेजकर कहा था कि पेरिस ओलंपिक में वजन ज्यादा होने के कारण उनका बाहर होना 'देश के लिए शर्म' का विषय था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एक महिला खिलाड़ी को भेजे गए नोटिस में  इस तरह की भाषा बेहद अपमानजनक है. कोर्ट ने कहा कि Court of Arbitration for Sport (CAS) पहले ही साफ कर चुका है कि विनेश की कोई गलती नहीं थी. इसके बावजूद WFI ने ऐसा नोटिस भेजा, जिससे लगता है कि जानबूझकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. WFI का रवैया पुरानी सोच और दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत  लगता है.  WFI ने सुप्रीम कोर्ट से इन्ही टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी. 

एशियाई खेल चयन ट्रायल में हार के साथ टूटा विनेश का सपना

एशियाई खेलों के लिए हुए चयन ट्रायल में भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट का सफर सेमीफाइनल चरण में ही थम गया. महिला 53 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में उभरती हुई पहलवान मीनाक्षी गोयत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें 6-4 के करीबी अंतर से मात दी. इस परिणाम के बाद विनेश फोगाट 2026 एशियाई खेलों की टीम में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गईं और उनका इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सपना अधूरा रह गया.

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विनेश के रवैये पर नाराजगी जताई थी. अदालत ने कहा कि वह 2024 से लगातार अनुपस्थित रही हैं और कभी मातृत्व संबंधी कारणों तो कभी हरियाणा विधानसभा में विधायक के रूप में व्यस्तता का हवाला देती रही हैं. कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने 2026 में आयोजित डोपिंग परीक्षण में भी हिस्सा नहीं लिया. न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय खेल व्यवस्था वैश्विक खेल तंत्र का हिस्सा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करना आवश्यक है. अदालत ने माना कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है.

हाई कोर्ट ने क्‍या दिया था आदेश?

22 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने एशियन गेम्स के आने वाले ट्रायल में फोगट के हिस्सा लेने को मंजूरी देते हुए कहा था कि डब्ल्यूएफआई की चयन नीति में उनके जैसी आइकॉनिक खिलाड़ी पर विचार करने का अधिकार नहीं है, जो मातृत्व अवकाश से लौट रही हैं. हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30-31 मई को होने वाले चयन ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग डब्ल्यूएफआई करेगी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) का एक-एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेगा. हाई कोर्ट ने विनेश फोगाट को नोटिस भेजने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को भी कड़ी फटकार लगाई थी.

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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