सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक; केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी
Hindi Newsदेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक; केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी

दिल्ली-एनसीआर के गाड़ी मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 10 साल से पुराने डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुराने पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 12, 2025, 05:10 PM IST
Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर के गाड़ी मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 10 साल से पुराने डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुराने पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ऐसे 'End of Life Vehicles" के मालिकों के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार के साथ-साथ दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अब इस अवधि के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट का यहा आदेश दिल्ली सरकार की दायर एक याचिका पर आया, जिसमें इस मुद्दे पर स्पष्टता और निर्देश देने की मांग की गई थी. CJI बीआर गवई ने कहा, 'पहले कारें 40 से 50 साल तक चलती थीं और विंटेज कारें आज भी मौजूद हैं.' बार एंड बेंच ने मुख्य न्यायाधीश गवई के हवाले से कहा, 'इस बीच, डीजल गाड़ियों के मामले में 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों के मामले में 15 साल पुरानी होने के बुनियाद पर कार मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसे 4 हफ्ते बाद लिस्टेड करें.'

 

About the Author
author img
मोहम्मद अमजद शोएब

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

Supreme Court

