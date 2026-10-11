/दिल्ली में प्रदर्शन पर SC सख्त: मेट्रो-इंटरनेट बंद करने पर उठाए सवाल, गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को भी हिदायत दी कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए. जस्टिस वी. मोहना ने कहा कि कोर्ट पहुंचे सभी लोगों से उनकी अपील है कि यदि वे वास्तव में लोगों की भलाई चाहते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने और किसी अन्य व्यक्ति को उकसाने से बचने का आश्वासन दें. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि वे इसके लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस की ओर से भी यह आश्वासन मिलना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा. इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें लागू करवाना अदालत की जिम्मेदारी है.