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दिल्ली में प्रदर्शन पर SC सख्त: मेट्रो-इंटरनेट बंद करने पर उठाए सवाल, गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर को नोटिस

दिल्ली में प्रदर्शन और बंद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि आम लोगों के लिए मेट्रो, ट्रेन और इंटरनेट जैसी जरूरी सेवाएं बेवजह नहीं रोकी जानी चाहिए. आदेश की अनदेखी पर कोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांग लिया है.

Written ByArvind SinghEdited ByBhoopendra Rai
Published: Oct 11, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 07:17 PM IST
दिल्ली में प्रदर्शन पर SC सख्त: मेट्रो-इंटरनेट बंद करने पर उठाए सवाल, गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर को नोटिस
Image Credit: supreme court

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Arvind Singh

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अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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