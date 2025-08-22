बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें, सभी पार्टियों से मांगा जवाब

Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार की प्रकिया में वोटरों की सहायता न करने को लेकर राजनीतिक दलों की खिंचाई की है. कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोगों की मदद करने में उनकी निष्क्रियता पर सवाल खड़ा किया है. कोर्ट ने पार्टियों को नसीहत दी है कि वो मतदाताओं की मदद करें. सभी पार्टियां अपने एजेंट को निर्देश दे कि वो ऐसे लोगों की ओर से दावा दाखिल करने में मदद करें, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह गए हैं.

'1.6 लाख BLA, आपत्ति सिर्फ 2'

कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि 12 राजनीतिक पार्टियों की ओर से 1 लाख 60 हज़ार बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ दी ही लोगों के लिए लिखित में आपत्ति दर्ज कराई है. कोर्ट ने आपत्ति जमा करवाने की अंतिम तारीख (1 सितंबर) को बढ़ाने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया कि बिहार में 1 लाख 60 हज़ार से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट है. अगर हर एजेंट 10 नाम को भी वेरीफाई करे तो एक दिन में 16 लाख नाम वेरिफाई हो जाएंगे। ऐसे में पूरी लिस्ट को वेरिफाई करने में4-5 दिन लगेंगे। अभी भी आपत्ति जमा करने में 10 दिन बचे है

'राजनीति दलों से जवाब मांगा'

सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रकिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बिहार की सभी 12 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को पक्षकार बनाया है. कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वो 8 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताए कि उन्होंने कितने लोगों की मदद की है.

Add Zee News as a Preferred Source

'ऑनलाइन और आधार के साथ भी आवेदन'

कोर्ट ने साफ किया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोग सिर्फ आधार कार्ड के साथ भी अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. यही नहीं, लोग ऑनलाइन भी अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं. उन्हें व्यक्तिगत रूप से ही फॉर्म भरने ही ज़रूरत नहीं है.

चुनाव आयोग का जवाब

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश ले मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल न किए गए 65 लाख वोटरों की बूथवार लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी है. लिस्ट में बाकायदा उन कारणों का भी उल्लेख किया गया है, जिनके चलते लोगों को नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गए. पब्लिक नोटिस में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि लिस्ट में छूट गए लोग आधार कार्ड के साथ भी अपना दावा कर सकते हैं. राकेश द्विवेदी ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आयोग को लिखित में एतराज जमा नहीं किया है. उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोगों को अपना नाम शामिल करवाने का मौका मिलेगा और आयोग को भरोसा रखते हुए कुछ दिनों का वक्त दिया जाना चाहिए.