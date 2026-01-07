मिस्टर सिब्बल,एक चीज छूट गई! आवारा कुत्तों को काउंसलिंग भी दें कि वो किसी को ना काटे- SC

Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट न सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों और जानवरों के मामले पर सुनवाई शुरू की है. तीन जजों की बेंच ने इस बात पर चिंता जताई है कि हाईवे पर इन जानवरों की वजह से हादसे हो रहे हैं. कोर्ट ने सरकारों और हाईवे अथॉरिटी से पूछा है कि वे नियमों का ठीक से पालन क्यों नहीं कर रहे हैं.
पिछले कुछ समय से देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर आवारा कुत्तों का मामला काफी गर्माया हुआ है जिसे लेकर आज देश की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है. मामले की गंभीरता को समझते हुए SC ने कहा है कि, आज हम इस मामले में सभी को विस्तार से सुनेंगे जिसमें कुत्ते के काटे जाने के शिकार पीड़ितों, डॉग लवर्स को और कुत्तों से नफरत फैलाने वाले शामिल होंगे. कोर्ट को बताया गया कि मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाट और पंजाब जैसे राज्यों ने अभी तक पिछले आदेश के अमल को लेकर जवाब दाखिल नहीं किया है.
शुरू हो गई है सुनवाई
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कार्यवाही की शुरुआत करते हुए कहा कि, अदालत आवारा कुत्तों के मामले में समर्थकों और आलोचकों दोनों की ही बात सुनने को तैयार है. उन्होंने इस मुद्दे की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि आज पीठ के पास सभी के नजरिए को सुनने का पूरी समय है. इस टिप्पणी ने सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण से संबंधित विभिन्न हितधारकों और परस्पर विरोधी चिंताओं को शामिल करते हुए एक विस्तृत सुनवाई का माहौल तैयार किया.
डॉग लवर के वकील ने क्या कहा?
डॉग लरर्स की ओर से पेश वकील ने कहा कि, आवारा कुत्तों की सही आबादी का पता होना चाहिए तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने डॉक्टर स्टेरलाएजेशन सेंटर या शेल्टर होम की जरूरत है. वकील ने कहा कि, समाज को कुत्तों के साथ उदार दिल दिखाने की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा कि कुत्ते हमें क्यों नहीं काटते, इसलिए क्योंकि हम उनसे प्यार से पेश आते हैं.
कुत्ते के काटे जाने के शिकार
सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों के काटे जाने के शिकार 80 वर्षीय पीड़ित की ओर से वकील ने कहा कि हम कुत्तो के खिलाफ नहीं है. लेकिन 6.2 करोड़ की आबादी वाले देश मे हालात अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं. वकील ने मांग की कि आवारा कुत्तो को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को और सख्त किया जाना चाहिए.
कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट का सवाल
डॉग लवर की ओर से बोलने के लिए जब कपिल सिब्बल उठे तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि चिकन और गोट्स को लेकर आपका क्या कहना है. इस सवाल का जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि, मैनें चिकन खाना छोड़ दिया है. सिब्बल ने कहा कि, अगर एक टाइगर किसी पर हमला करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी टाइगर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट vs कपिल सिब्बल
अपनी दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कि, अगर हम कुत्तों से प्यार से पेश आते हैं को वो हमें नहीं काटेंगे. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आप खुशकिस्तम हैं वर्ना कुत्ते बहुत से लोगों को काट रहे हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. कपिल सिब्बल ने फिर कहा कि, हमें कुत्तों के साथ रहना सीखना होगा और अगर हम उनके स्पेस में दखल देंगे वो हमें काटेंगे.
कुत्ते बन रहे एक्सीडेंट की वजह
सिब्बल ने कहा कि, अगर कोई कुत्ता हिंसक है और ये लगता है कि वो काट सकता है तो सेंटर को फोन करके इसकी जानकारी दी जा सकती है. उसे स्टेरलाइज करके फिर वापस इलाके में छोड़ा जा सकता है. इसपर कोर्ट ने कहा कि, कुत्तों से खतरा सिर्फ काटे जाने से नहीं है और अगर वो सड़क के पीछे भागते हैं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है. सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि कुत्ते तो कंपाउंड में होते हैं जिसपर कोर्ट ने उन्हें जानकारी दुरस्त करने की सलाह दी.
