मायका या ससुराल... निःसंतान हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
Advertisement
trendingNow12935737
Hindi Newsदेश

मायका या ससुराल... निःसंतान हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Supreme Court: उत्तराधिकार संबंधी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की. यह मामला कानून के उस प्रावधान को चुनौती देता है जिसके अनुसार अगर कोई निःसंतान हिंदू विधवा बिना वसीयत किए मर जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके अपने माता-पिता के बजाय उसके पति के परिवार को मिलेगी.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Hindu Succession Act: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (HSA) के तहत उत्तराधिकार संबंधी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की. यह मामला कानून के उस प्रावधान को चुनौती देता है जिसके अनुसार अगर कोई निःसंतान हिंदू विधवा बिना वसीयत किए मर जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके अपने माता-पिता के बजाय उसके पति के परिवार को मिलेगी. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार , सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने अदालत को हिंदू रीति-रिवाजों की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में कन्यादान का अर्थ है कि विवाह के बाद एक महिला अपने पति के वंश में शामिल हो जाती है. इसके साथ ही उसका गोत्र या वंशक्रम बदल जाता है. न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि विवाह अनुष्ठान, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, गोत्र के इस स्थानांतरण पर जोर देते हैं, जो महिला के अपने पति के परिवार में स्थानांतरण का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि न्यायालय को हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं को खत्म करने के प्रति सतर्क रहना चाहिए.

विधवा महिला के पास होता पुनर्विवाह करने का विकल्प

अदालत के सामने मुख्य मुद्दा यह है कि बिना वसीयत के और बिना बच्चों के मर जाने वाली हिंदू विधवा की संपत्ति किसे मिलेगी. एचएसए की धारा 15(1)(बी) के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, पति के उत्तराधिकारियों को उसके मायके वालों से ऊपर रखा गया है. पीठ को एक ऐसे मामले के बारे में बताया गया जिसमें एक युवा दंपत्ति की कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु हो गई. अब पति-पत्नी दोनों की माताएं दंपत्ति की संपत्ति को लेकर झगड़ रही हैं. एक और मामले में एक निःसंतान दंपत्ति की मृत्यु के बाद, उस व्यक्ति की बहन ने पीछे छोड़ी गई संपत्ति पर दावा किया. वकीलों ने तर्क दिया कि ये मामले जनहित के प्रश्न उठाते हैं और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने स्पष्ट किया कि एक बार जब एक महिला विवाह कर लेती है तो उसके पति और उसके परिवार को उसके कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी जाती है. उन्होंने कहा कि एक विवाहित महिला अपने भाई के खिलाफ भरण-पोषण की याचिका दायर करने वापस नहीं जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि एक महिला के पास अपने जीवनकाल में वसीयत बनाने या चाहे तो पुनर्विवाह करने का विकल्प भी होता है.

एजेंसी इनपुट के साथ...

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Hindu Succession Act

Trending news

गुजरात में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प, दुकानें फूंकी; पुलिस पर भी हमला
Gujarat
गुजरात में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प, दुकानें फूंकी; पुलिस पर भी हमला
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
;