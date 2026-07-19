सिर्फ गाली देना 'अश्लीलता' नहीं, IPC की धारा 294 पर आ गया 'सुप्रीम' फैसला

देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम फैसले में सपष्ट किया है कि किसी बहस या झगड़े के दौरान गाली-गलौज करना या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना अपने-आप में अश्लीलता (Obscenity) नहीं माना जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही ऐसे शब्द असभ्य, अपमानजनक या सुनने में बेहद खराब लगें, लेकिन कानून की नजर में हर अपशब्द अश्लील नहीं होता. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत हुई सजा को रद्द कर दिया. उस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने विवाद के दौरान मां और बहन को लेकर अपमानजनक गालियां दी थीं.
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि 'अश्लीलता', 'गाली-गलौज', 'अभद्र भाषा' और 'अपमानजनक शब्द' एक ही चीज नहीं हैं.
अदालत के मुताबिक, कोई शब्द लोगों को असहज, नाराज या आहत कर सकता है, लेकिन केवल इसी आधार पर उसे कानून के तहत अश्लील नहीं माना जा सकता. कई पुराने न्यायिक फैसलों में भी यही सिद्धांत अपनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी शब्द या अभिव्यक्ति को अश्लील मानने के लिए कुछ कानूनी कसौटियों पर उसका खरा उतरना जरूरी है. इनमें मुख्य रूप से तीन बातें शामिल हैं
उसमें कामुक (Lascivious) तत्व मौजूद हो.
वह लोगों की यौन रुचि या वासना को उकसाने वाली हो.
उसे पढ़ने, सुनने या देखने वालों के नैतिक चरित्र पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना हो.
इसके अलावा यह भी साबित होना चाहिए कि सार्वजनिक स्थान पर ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से अन्य लोगों को वास्तविक रूप से परेशानी या असुविधा हुई हो.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि IPC की धारा 294 तभी लागू होती है, जब सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत या अश्लील शब्दों के कारण दूसरे लोगों को परेशानी हुई हो. यदि इस्तेमाल किए गए शब्द केवल अपमानजनक या अभद्र हैं, लेकिन उनमें अश्लीलता के जरूरी कानूनी तत्व मौजूद नहीं हैं, तो इस धारा के तहत अपराध नहीं बनता.
मामला दो पक्षों के बीच हुए विवाद से जुड़ा था. शिकायत के अनुसार, बहस के दौरान आरोपी ने मां और बहन को लेकर बेहद आपत्तिजनक गालियां दी थीं. निचली अदालत ने इसे IPC की धारा 294 के तहत अपराध मानते हुए दोषी ठहराया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष के अपने गवाहों के बयान भी यही बताते हैं कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द अधिकतम अभद्र और अपमानजनक थे, लेकिन वे कानूनी अर्थों में अश्लील नहीं थे.
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समरेश बसु बनाम वी. अमल मित्रा मामले का भी उल्लेख किया. उस फैसले में अदालत ने कहा था कि किसी रचना में स्लैंग, बोलचाल की भाषा या अशिष्ट शब्दों का प्रयोग लोगों को असहज महसूस करा सकता है, लेकिन केवल इसी वजह से उसे अश्लील नहीं कहा जा सकता.
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह सही भी मान लिया जाए, तब भी यह साबित नहीं होता कि आरोपी के शब्दों में अश्लीलता के वे कानूनी तत्व मौजूद थे, जिनकी धारा 294 के तहत आवश्यकता है. अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सार्वजनिक स्थान पर इन शब्दों के इस्तेमाल से अन्य लोगों को कानून में निर्धारित तरीके से परेशानी हुई हो. इसलिए इस मामले में IPC की धारा 294 के तहत अपराध सिद्ध नहीं होता और आरोपी को इस आरोप से राहत दी जाती है.