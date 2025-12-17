Advertisement
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट, कर रहा है ये विचार

Supreme Court: बीते दिन तत्कालीन चीफ जस्टिस की ओर जूता उछालने की कोशिश की गई थी, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 17, 2025, 01:31 PM IST
Supreme Court: बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक वकील ने तत्कालीन चीफ जस्टिस की ओर जूता उछालने की कोशिश की थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था. वकील राकेश किशोर की इस हरकत के बाद काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. ऐसी घटना फिर से न हो इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश तय करने पर विचार कर रहा है. 

न हासिल कर पाए लोकप्रियता
आज कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से SG तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेजिडेंट विकास सिंह ने कहा कि वो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वो अपने सुझाव पहले आपस में साझा करेंगे और इसके बाद दोनों के सुझाव कोर्ट के सामने रखें जाएंगे. SCBA और सरकार की ओर से इस बारे में भी सुझाव रखें जाएगे कि इस तरह की घटनाओं की रिपोर्टिंग में क्या एहतियात बरती जाए ताकि इसके जरिए कोई सस्ती लोकप्रियता न हासिल कर पाएं.

कार्रवाई न करने का फैसला
SCBA प्रेजिडेंट विकास सिंह की ओर से दायर याचिका में  कोर्ट में जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग भी की गई थी लेकिन SC ने वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसला लिया है. अब कोर्ट अदालत की गरिमा को धता बताने वाली इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा.

हुई थी मारपीट 
बीते दिन दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में जस्टिस गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के साथ अन्य वकीलों ने मारपीट की थी. यह घटना कोर्ट परिसर के भीतर हुई थी. जहां कुछ वकीलों ने उन्हें अचानक घेरकर धक्का-मुक्की शुरू कर दी और चप्पलों से हमला किया था. हमले के दौरान राकेश किशोर सनातन धर्म की जय का भी नारा लगाते हुए नजर आए थे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

