'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों भरी सभा में कहा ऐसा?

CJI On Collegium System: देश आज अपना 79वां यौमे आजादी मना रहा है. मुल्कभर में इस खास मौके पर कई जगहों पर प्रोग्राम आयोजित किए गए. लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narednra Modi ) ने झंडा फहराया. तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ( CJI Bhushan Ramkrishna Gavai ) ने झंडा फहराया. इस दौरान सीजेआई ने एक बार फिर कॉलेजियम सिस्टम को सही बताया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में कई वकील अच्छा काम कर रहे हैं. उन वकीलों के कामों को अलग -अलग हाईकोर्ट में इस्तेमाल में लाना चाहिए.

#WATCH | Delhi | At I-Day event in Supreme Court, Chief Justice of India Bhushan Ramkrishna Gavai says, "We are aware that lawyers coming from different states who perform very well and their services should be utilised for the various high courts. I, along with my senior… pic.twitter.com/XHhgP7uDG1 — ANI (@ANI) August 15, 2025

'हम कुछ और नामों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में हैं'

CJI गवई ने बताया कि कई वकीलों को हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने में सफलता मिली है और भी नामों की सिफारिश की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट में जश्ने आजादी के मौके पर आयोजित प्रोग्राम CJI भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा, 'हम जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों से आने वाले वकील बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनकी सेवाओं का इस्तेमाल विभिन्न उच्च न्यायालयों में किया जाना चाहिए. मैं अपने सीनियर सहयोगियों के साथ मिलकर यहां के कुछ वकीलों के नाम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में प्राप्त करने में सफल रहा हूं. हम कुछ और नामों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में भी हैं. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भी हाईकोर्ट के कॉलेजियम को नामों की सिफ़ारिश करने के लिए निर्देशित नहीं कर सकता.'

'सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों को निर्देश नहीं दे सकता'

चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों को निर्देश नहीं दे सकता. दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नामों की सिफारिश करता है और हाईकोर्ट कॉलेजियम से उन पर विचार करने का अनुरोध करता है. उन्हें हु्क्म नहीं दे सकता. CJI ने कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय नहीं है; सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही संवैधानिक न्यायालय हैं. वे न तो एक-दूसरे से निम्न हैं और न ही उच्च. हम सिर्फ उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को नामों की सिफ़ारिश करते हैं और उनसे उन पर विचार करने का अनुरोध करते हैं, और यदि वे उन्हें मंज़ूरी देते हैं, तो ही इसे आगे बढ़ाया जाता है.CJI संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल के दौरान कैंडिडेट्स के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की थी, जो बहुत मददगार रही है.'