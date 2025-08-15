'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों भरी सभा में कहा ऐसा?
Advertisement
trendingNow12882375
Hindi Newsदेश

'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों भरी सभा में कहा ऐसा?

 CJI Bhushan Ramkrishna Gavaiसुप्रीम कोर्ट में जश्ने आजादी के मौके पर आयोजित प्रोग्राम CJI भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि कई वकीलों को हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने में सफलता मिली है. उन्होंने कहा कि और भी नामों की सिफारिश की जा रही है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 15, 2025, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों भरी सभा में कहा ऐसा?

CJI On Collegium  System: देश आज अपना 79वां यौमे आजादी मना रहा है. मुल्कभर  में इस खास मौके पर कई जगहों पर प्रोग्राम आयोजित किए गए. लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narednra Modi ) ने झंडा फहराया. तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ( CJI Bhushan Ramkrishna Gavai ) ने झंडा फहराया. इस दौरान सीजेआई ने एक बार फिर कॉलेजियम सिस्टम को सही बताया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में कई वकील अच्छा काम कर रहे हैं. उन वकीलों के कामों को अलग -अलग हाईकोर्ट में इस्तेमाल में लाना चाहिए.

'हम कुछ और नामों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में हैं'

CJI गवई ने बताया कि कई वकीलों को हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने में सफलता मिली है और भी नामों की सिफारिश की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट में जश्ने आजादी के मौके पर आयोजित प्रोग्राम CJI भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा, 'हम जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों से आने वाले वकील बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनकी सेवाओं का इस्तेमाल विभिन्न उच्च न्यायालयों में किया जाना चाहिए. मैं अपने सीनियर सहयोगियों के साथ मिलकर यहां के कुछ वकीलों के नाम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में प्राप्त करने में सफल रहा हूं. हम कुछ और नामों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में भी हैं. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भी हाईकोर्ट के कॉलेजियम को नामों की सिफ़ारिश करने के लिए निर्देशित नहीं कर सकता.'

'सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों को निर्देश नहीं दे सकता'

चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों को निर्देश नहीं दे सकता. दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नामों की सिफारिश करता है और हाईकोर्ट कॉलेजियम से उन पर विचार करने का अनुरोध करता है. उन्हें हु्क्म नहीं दे सकता.  CJI ने कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय नहीं है; सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही संवैधानिक न्यायालय हैं. वे न तो एक-दूसरे से निम्न हैं और न ही उच्च. हम सिर्फ उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को नामों की सिफ़ारिश करते हैं और उनसे उन पर विचार करने का अनुरोध करते हैं, और यदि वे उन्हें मंज़ूरी देते हैं, तो ही इसे आगे बढ़ाया जाता है.CJI संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल के दौरान  कैंडिडेट्स के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की थी, जो बहुत मददगार रही है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

CJI Bhushan Ramkrishna Gavai

Trending news

'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
Hyderabad
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
vice president election
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
PM Modi Emergency speech
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
;