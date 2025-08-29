रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका, SC ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

Supreme Court issues notice on ‘Ram Setu’: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. स्वामी ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार को उनकी मांग पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया जाए.

क्या है रामसेतु का मामला?

रामसेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, तमिलनाडु के पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थरों की एक प्राकृतिक श्रृंखला है. हिंदू धर्म में इसे भगवान राम की सेना द्वारा बनाया गया पवित्र सेतु माना जाता है. स्वामी का कहना है कि रामसेतु लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर संरक्षित करना जरूरी है. उनकी याचिका में कहा गया है कि रामसेतु प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम, 1958 की सभी शर्तों को पूरा करता है.

पहले क्या हुआ था?

इससे पहले जनवरी 2023 में कोर्ट ने रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की अर्जी पर सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है. तुषार मेहता ने सुझाव दिया था कि कोर्ट में सुनवाई के बजाए यह बेहतर होगा कि स्वामी सरकार को इसके लिए ज्ञापन दे. इसके मद्देनजर कोर्ट ने तब याचिका का निपटारा किया था.

सरकार ने नहीं दिया जवाब

अब सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उन्होंने 27 जनवरी 2023 और 15 मई 2025 को सरकार को ज्ञापन भेजे थे लेकिन सरकार ने अभी तक अपने किसी फैसले से उन्हें अवगत नहीं कराया है. इसलिए उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है.