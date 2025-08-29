रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका, SC ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
Advertisement
trendingNow12901207
Hindi Newsदेश

रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका, SC ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

 Ram Setu national monument: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 29, 2025, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका, SC ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

Supreme Court issues notice on ‘Ram Setu’: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. स्वामी ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार को उनकी मांग पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया जाए.

क्या है रामसेतु का मामला?
रामसेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, तमिलनाडु के पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थरों की एक प्राकृतिक श्रृंखला है. हिंदू धर्म में इसे भगवान राम की सेना द्वारा बनाया गया पवित्र सेतु माना जाता है. स्वामी का कहना है कि रामसेतु लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर संरक्षित करना जरूरी है. उनकी याचिका में कहा गया है कि रामसेतु प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम, 1958 की सभी शर्तों को पूरा करता है.

पहले क्या हुआ था?
इससे पहले जनवरी 2023 में कोर्ट ने रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित  करने की अर्जी पर सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है. तुषार मेहता ने सुझाव दिया था कि कोर्ट में सुनवाई के बजाए यह बेहतर  होगा कि स्वामी सरकार को इसके लिए ज्ञापन दे. इसके मद्देनजर कोर्ट ने तब याचिका का निपटारा किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने नहीं दिया जवाब
अब सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उन्होंने 27 जनवरी 2023 और 15 मई 2025 को सरकार को ज्ञापन भेजे थे लेकिन सरकार ने अभी तक अपने किसी फैसले से उन्हें अवगत नहीं कराया है. इसलिए उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

subhram Swami

Trending news

सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
;