Advertisement
trendingNow13105615
Hindi Newsदेशसामान्य वर्ग के साथ भेदभाव... नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-UGC को जारी किया नोटिस

'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-UGC को जारी किया नोटिस

Equity Regulations 2026: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

University Grants Commission: यूजीसी के नए Equity Regulations 2026 को चुनौती देने वाली 2 नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया. शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि इन याचिकाओं को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़कर एक साथ सुनवाई की जाए. नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध और कानूनी बहस जारी है.

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नए नियम सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं. उनका कहना है कि ‘कास्ट-बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन’ की परिभाषा केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित कर दी गई है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्र भी भेदभाव का सामना कर सकते हैं और उन्हें भी संरक्षण मिलना चाहिए.

ये भी पढ़ें: ना कोई मोड़, न कोई ढलान... सिर्फ 2 घंटे में 256 KM की दूरी तय; इस मुस्लिम देश में है दुनिया का सबसे अनोखा हाइवे

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट पहले ही लगा चुका है रोक

इससे पहले 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अदालत ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए कहा था कि इससे सामाजिक विभाजन की आशंका पैदा हो सकती है. कोर्ट ने पुराने नियम लागू रखने के निर्देश दिए थे और केंद्र व यूजीसी को विशेषज्ञ समिति बनाकर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था.

ये भी पढ़ें: राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, यहां जान लीजिए क्या कहता है गृह मंत्रालय का नया आदेश

बता दें कि देशभर के कई विश्वविद्यालयों में छात्र इन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं. विरोधियों का कहना है कि नई व्यवस्था सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को कमजोर करती है. वहीं यूजीसी और सरकार का दावा है कि इन नियमों का उद्देश्य कैंपस में भेदभाव खत्म कर समावेशिता को बढ़ावा देना है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Supreme CourtUGC Equity Regulations 2026

Trending news

किंगमेकर बनी उद्धव सेना, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने गंवाई मेयर की कुर्सी
Chandrapur Mayor Election
किंगमेकर बनी उद्धव सेना, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने गंवाई मेयर की कुर्सी
Parliament Budget Session 2026 (Day 11) Live: एक नहीं चार जगह...ओम बिरला को हटाने के नोटिस में गड़बड़ी! स्पीकर हटाने की कोशिश में फंसा पेंच
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 (Day 11) Live: एक नहीं चार जगह...ओम बिरला को हटाने के नोटिस में गड़बड़ी! स्पीकर हटाने की कोशिश में फंसा पेंच
कौन हैं सारंग लखानी? जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी
supriya Sule
कौन हैं सारंग लखानी? जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
Pandit Jawaharlal Nehru
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
Pandit Jawaharlal Nehru
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
Rajpal Yadav
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर