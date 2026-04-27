15 साल साथ रहने और 7 साल का बच्चा होने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में महिला को दी नसीहत!

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने और इस रिश्ते से एक बच्चा होने के बाद कोई महिला कैसे अपने पार्टनर पर यौन शोषण का आरोप लगा सकती है? कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के अपने जोखिम होते है. इसमें शादीशुदा संबंधों जैसी स्थिरता और उसके मुताबिक क़ानूनी हक़ नहीं मिल सकते. जब कपल बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रहते है तो वो कभी भी इस छोड़ सकते हैं. इस रिश्ते को खत्म कर देने से किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

महिला ने लगाया लिव इन पार्टनर पर आरोप

जस्टिस बी वी नागरत्ना ने यह टिप्पणी महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसने अपने लिव इन पार्टनर पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था. महिला का कहना था कि उसके पार्टनर ने इस बात को छिपाया था कि वो पहले से ही शादीशुदा था. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने महिला के लिव इन पार्टनर के खिलाफ BNSS की धारा 69, 115(2) और 74 के तहत दर्ज केस को रद्द कर दिया था. इस आदेश को महिला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

शादीशुदा होने की बात छिपाई

आज सुनवाई के दौरान महिला की ओर से पेश वकील ने कहा कि उसकी मुवक्किल कम उम्र में ही विधवा हो गई थी. आरोपी ने उसके हालात का फायदा उठाया. उसने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया. वकील ने दलील दी कि आरोपी ने महिला से वायदा किया था कि वो शादी करेगा पर उसका यह वायदा झूठा था क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था. उसने अपने शादीशुदा होने की बात महिला से छिपाई.

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जब संबंध मर्जी से तो रेप कैसे!

जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि जब आपसी सहमति से संबंध बने तो रेप का अपराध कैसे बन गया? वे 15 साल से बिना शादी किए साथ रहे हैं. इस रिश्ते से एक बच्चा भी है. जस्टिस नागरत्ना ने इस रिश्ते पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला बिना शादी के उसके साथ इतने दिन क्यों रह रही थी? उसने 15 साल में शादी क्यों नहीं की? जज ने कहा कि अब हम ऐसे सवाल पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि हम पीड़ित को ही शर्मिंदा कर रहे हैं.

वकील ने दलील दी कि पार्टनर के शादी के वादे के चलते ही वह उसके साथ इतने दिनों तक रही, लेकिन अब पार्टनर ने उसे छोड़ दिया.

लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते पर सवाल

जस्टिस नागरत्ना ने लिव इन रिलेशनशिप के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में अगर लिव इन पार्टनर साथ छोड़ देता है तो इसके चलते उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता. लिव इन रिलेशनशिप के अपने जोखिम होते हैं. इसमें शादीशुदा संबंध जैसे बंधन और कानूनी बाध्यता नहीं होती. अगर महिला शादीशुदा होती तो पति के अलग होने की सूरत में उसके क़ानूनी अधिकार कहीं ज़्यादा होते. वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती थी. पति पर बहु विवाह का आरोप लगाते हुए केस कर सकती थी.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर यह मान भी भी लिया जाए कि महिला को उसके लिव इन पार्टनर ने बेवकूफ बनाया, तब भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि महिला उस पार्टनर के साथ लंबे समय तक रिश्ते में रही और उनके एक बच्चा भी है.

पार्टनर को जेल भेजने के बजाए गुजारा भत्ते की मांग करें

कोर्ट ने महिला को भी सलाह दी कि वह अपने पार्टनर को जेल भेजने पर ध्यान लगाने के बजाए बच्चे के लिए गुजारा भत्ता हासिल के लिए कानूनी विकल्प आजमाए. जस्टिस नागरत्ना ने महिला के वकील से कहा कि अगर हम उसके पार्टनर को जेल भी भेज देते हैं तो उसे क्या हासिल होगा? हम बच्चे के लिए गुजारा भत्ता पर विचार कर सकते हैं. बच्चा सात साल का है. बेहतर होगा कि वो मध्यस्थता के ज़रिए गुजारा भत्ता मांगने विचार करे. कोर्ट ने नोटिस करते हुए कहा कि वो इस पहलू पर विचार करेगा कि क्या दोनों पक्षों के बीच गुजारा भत्ता के लिए समझौता हो सकता है या नहीं?