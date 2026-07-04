Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /अवैध संबंधों के आरोपों में प्राइवेसी का बहाना नहीं..., सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बदल दिए नियम!

'अवैध संबंधों के आरोपों में प्राइवेसी का बहाना नहीं...', सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बदल दिए नियम!

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध संबंधों के आरोपों और निजता के अधिकार से जुड़े अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि हर मामले में प्राइवेसी का हवाला देकर आरोपों की जांच या कानूनी प्रक्रिया से बचा नहीं जा सकता. जानिए कोर्ट की टिप्पणी, फैसले की प्रमुख बातें और इसका कानूनी महत्व.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 04, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:31 AM IST
'अवैध संबंधों के आरोपों में प्राइवेसी का बहाना नहीं...', सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बदल दिए नियम!
Image Credit: File PhotoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Instagram Ads के जरिए फैल रहा था गंदा धंधा! भारतीय कानून के शिकंजे में फंसा Meta
Meta18 min ago
2
Noida News20 min ago
3
Neena Gupta22 min ago
4
Gwadar Attack22 min ago
5
Britain News24 min ago