'अवैध संबंधों के आरोपों में प्राइवेसी का बहाना नहीं...', सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बदल दिए नियम!

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले निजता के अधिकार (Right to Privacy) का इस्तेमाल हर परिस्थिति में नहीं किया जा सकता. यदि वैवाहिक विवाद में व्यभिचार (Adultery) के आरोपों की जांच के लिए मोबाइल कॉल रिकॉर्ड या होटल में ठहरने से जुड़े दस्तावेज जरूरी हों, तो केवल निजता का हवाला देकर उन्हें अदालत में पेश करने से इनकार नहीं किया जा सकता.
शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने माना कि निजता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्णतः असीमित नहीं है और सार्वजनिक हित या न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता होने पर उस पर उचित सीमाएं लगाई जा सकती हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों को निजता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार हर स्थिति में निरपेक्ष नहीं माना जा सकता. अदालत ने कहा कि जब मामला सार्वजनिक हित या न्याय सुनिश्चित करने से जुड़ा हो, तब इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि हिंदू विवाह अधिनियम में व्यभिचार को तलाक का एक वैध आधार माना गया है. ऐसे में यदि किसी पति या पत्नी पर विवाहेतर संबंध रखने का आरोप है, तो केवल निजता का अधिकार बताकर संबंधित साक्ष्यों को अदालत से छिपाना न्यायहित में नहीं होगा.
इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पति के होटल में ठहरने से जुड़े आरक्षण विवरण और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने उस आदेश को सही माना और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में कोई ऐसी कानूनी त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर उसमें दखल दिया जाए. इसी के साथ पति की अपील खारिज कर दी गई.
मामले के अनुसार, कपल की शादी वर्ष 1998 में हुई थी और वर्ष 2000 में उनकी एक बेटी का जन्म हुआ. बाद में पत्नी को संदेह हुआ कि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ विवाहेतर संबंध है. आरोप है कि पति उस महिला के साथ जयपुर के एक होटल में भी ठहरा था. इन आरोपों के बाद पत्नी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और तलाक की याचिका दायर की. अपने दावों के समर्थन में उसने पति के कॉल रिकॉर्ड और होटल में ठहरने से जुड़े दस्तावेज अदालत से मंगाने की मांग की. इसी मांग को लेकर शुरू हुआ कानूनी विवाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी.