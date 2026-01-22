Advertisement
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, बसंत पंचमी पर क्या होगी टाइमिंग?

भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, बसंत पंचमी पर क्या होगी टाइमिंग?

Dhar Bhojshala: आज सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला में सरस्वती पूजा भी होगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 22, 2026, 01:11 PM IST
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, बसंत पंचमी पर क्या होगी टाइमिंग?

Supreme Court: मध्य प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर हिंदू-मुस्लिम में लंबे समय से विवाद चल रहा है. ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. लंबे समय से चल रहे इस विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला में सरस्वती पूजा भी होगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी. बता दें कि बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है. इसके लिए कोर्ट ने अलग-अलग टाइम की मंजूरी दी है. 

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
बता दें कि हिंदू फ्रंट फॅार जस्टिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें 23 जनवरी को सरस्वती पूजा पर भोजशाला में केवल हिंदुओं को पूजा- अर्चना करने की अनुमति मांगी गई थी, साथ ही मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से रोकने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि 3 बार ऐसा हो चुका है, जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी. तब भारतीय पुरातत्व ने हिंदू पक्ष को तीन घंटे तक पूजा की अनुमति दी है. 

क्या है टाइमिंग?
ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐसा ही दोबारा भी होने दिया जाए, जुमा की नमाज दोपहर एक बजे से तीन बजे तक होती है इसके बाद हम 3 बजे खाली कर देंगे, हम न्यूनतम समय की मांग कर रहे हैं और खुशी से समायोजन करने के लिए तैयार हैं. इसके बाद इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट नेकहा है कि बसंत पंचमी पर मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार को 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ सकते है और सुबह 12 बजे तक बसंत पंचमी की पूजा होगी.

अलग-अलग द्वार बनाए जाएं
बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि भोजशाला परिसर में बैरिकेडिंग और पंडाल लगाकर अलग-अलग स्थान उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन हवन कुंड और नजाम अदा करने आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था करनी होगी.

HC में पेंडिग है विवाद
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम केस की मेरिट को लेकर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे है. मंदिर/ मस्जिद का विवाद अभी HC में पेंडिंग है. इस मामले में HC के आदेश पर सर्वे हुआ था. सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर SC ने साफ किया था कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. ASI की रेपोर्ट सीलबंद कवर में हाई कोर्ट में है. साथ ही साथ SC ने कहा कि भोजशाला परिसर के मूल विवाद को लेकर HC की डिवीजन बेंच दो हफ्ते में सुनवाई करे, हम HC से आग्रह करते है कि वो ASI की सीलबंद रिपोर्ट को ओपन कोर्ट में खोले. SC ने अपनी तरफ से याचिका पर निपटारा किया, अब HC सुनवाई करेगा, तब तक यथास्थिति कायम रहेगी.

