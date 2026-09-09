'सेक्स स्लेव' जैसे गंभीर आरोप: क्या पति पर चलेगा केस? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकीं निगाहें

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत के सामने एक अहम सवाल आया. सवाल यह है कि जब कानून पति को लेकर मैरिटल रेप का अपवाद देता है, तो क्या फिर भी कुछ परिस्थितियों में पत्नी से रेप के आरोप में पति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस सवाल का जवाब देने से पहले कर्नाटक से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है.
सुप्रीम कोर्ट इसके बाद मैरिटल रेप को लेकर कानून में दिए गए अपवाद की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा. मामलों को तीन सप्ताह बाद बुधवार और गुरुवार को अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कर्नाटक के उस मामले को देखेगा, जिसमें एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी के साथ यौन हिंसा करने का आरोप है. पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत को बताया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले के तथ्यों को देखते हुए मैरिटल रेप अपवाद के बावजूद पति के खिलाफ रेप कानून के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. जयसिंह ने कहा कि महिला के साथ कथित तौर पर लगभग 'सेक्स स्लेव' जैसा व्यवहार किया गया. उनका कहना था कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का बचाव करना चाहती हैं.
उनका तर्क है कि मैरिटल रेप के अपवाद को पूरी तरह खत्म किए बिना भी मौजूदा कानून की व्याख्या इस तरह की जा सकती है कि गंभीर परिस्थितियों में पति के खिलाफ रेप का मुकदमा चलाया जा सके. यहीं से सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल कानूनी सवाल खड़ा हुआ. अगर कानून में पति को लेकर एक स्पष्ट अपवाद मौजूद है, तो क्या अदालत उसकी व्याख्या करके कुछ खास परिस्थितियों में रेप के आरोप में मुकदमा चलाने की इजाजत दे सकती है.
मैरिटल रेप से जुड़े मामलों में फिलहाल अदालत के सामने दो बड़े सवाल हैं. पहला सवाल यह है कि क्या मौजूदा मैरिटल रेप अपवाद की सीमित व्याख्या करके कुछ परिस्थितियों में पति के खिलाफ रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है. दूसरा सवाल इससे भी बड़ा है. क्या कानून में मौजूद यह अपवाद संविधान के खिलाफ है और इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए. दूसरे पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने कहा कि कानून की व्याख्या और उसकी संवैधानिक वैधता के सवालों को पूरी तरह अलग करके नहीं देखा जा सकता. उन्होंने 2012 के निर्भया मामले के बाद रेप कानून में हुए बदलावों का भी जिक्र किया.
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने विवाहित महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता को स्वीकार किया. उन्होंने साफ कहा कि शादी हो जाने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता खत्म हो जाती है. लेकिन अदालत के सामने एक और पहलू भी है. यह मामला एक दंडात्मक कानून से जुड़ा है और पति को खास तौर पर रेप के अपराध में आरोपी बनाने से पहले अदालत को यह देखना होगा कि कानून में दिया गया अपवाद अनुचित या साफ तौर पर मनमाना तो नहीं है.
जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मैरिटल रेप का अपवाद पति को यौन हिंसा से जुड़े हर तरह के आपराधिक परिणाम से सुरक्षा नहीं देता. अगर ऐसी हिंसा में गंभीर चोट लगती है या मौत हो जाती है, तो दूसरे आपराधिक प्रावधान लागू हो सकते हैं. इसी दौरान बेंच ने ऐतिहासिक फुलमोनी केस का भी जिक्र किया. इस मामले में बेहद कम उम्र की लड़की के साथ गंभीर यौन हिंसा हुई थी. इसके बाद उसे भारी रक्तस्राव हुआ और उसकी मौत हो गई थी.
सुनवाई में निर्भया केस के बाद यौन अपराधों से जुड़े कानून में हुए बदलावों की भी चर्चा हुई. 2012 की घटना के बाद कानून में कई अहम बदलाव किए गए थे. रेप की परिभाषा को पहले की तुलना में व्यापक बनाया गया और इसे सिर्फ penile penetration तक सीमित नहीं रखा गया. इसी दौरान वैवाहिक अपवाद की भाषा में भी बदलाव हुआ था. करुणा नंदी ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि BNS में IPC की धारा 377 को हटा दिया गया है. ऐसे में शादी के भीतर होने वाली दूसरी तरह की यौन हिंसा के मामलों में उपलब्ध कानूनी रास्तों को लेकर भी सवाल पैदा होते हैं.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार इन कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेगी. केंद्र संबंधित मामलों में पहले दाखिल किए गए अपने जवाबों पर भी भरोसा करेगा. अदालत ने केंद्र के जवाब की प्रतियां दो दिनों के भीतर सभी संबंधित वकीलों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. जस्टिस बागची ने इस दौरान दंडात्मक कानूनों की समीक्षा में सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. अदालत जब किसी दंडात्मक कानून की संवैधानिक समीक्षा करती है, तो उसे कानून बनाने की मंशा, आपराधिक जवाबदेही और मौलिक अधिकारों जैसे कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है. मकसद यह भी होना चाहिए कि दंड कानून नागरिकों के लिए किसी तरह का 'सरप्राइज' न बन जाए.
मैरिटल रेप अपवाद की संवैधानिक वैधता का मामला दिल्ली हाई कोर्ट के 11 मई 2022 के खंडित फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. हाई कोर्ट की बेंच में इस मुद्दे पर एक राय नहीं बन सकी थी. जस्टिस राजीव शकधर ने मैरिटल रेप के अपवाद को खत्म करने के पक्ष में फैसला दिया था, जबकि जस्टिस सी. हरिशंकर ने इसे बरकरार रखने का समर्थन किया था. इसके बाद इस मामले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट पहले कर्नाटक के मामले में यह तय करेगा कि मौजूदा कानून में दिए गए मैरिटल रेप अपवाद की मौजूदगी के बावजूद किन परिस्थितियों में पति के खिलाफ रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है. इसके बाद अदालत इस बड़े सवाल पर पहुंचेगी कि खुद यह अपवाद संविधान की कसौटी पर कितना टिकता है.