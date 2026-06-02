'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने शादी के बाद बेटियों के मायके से रिश्ते पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आश्रित कोटे से जुड़े मामले पर नई व्यवस्था सुनाई है.
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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति या आश्रित कोटे के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद भी बेटी का रिश्ता अपने मायके से खत्म नहीं होता. वो अपने माता-पिता के परिवार का हिस्सा बनी रहती है. ऐसे में अगर कोई सरकारी नियम उसे परिवार की परिभाषा से बाहर करता है तो वो संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार की परिभाषा में शादीशुदा बेटी शामिल नहीं है.
मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी का है जहां सरकारी राशन की दुकान चलाने वाली महिला की मौत के बाद उनकी बेटी कुलसुम निशा ने आश्रित कोटे के तहत दुकान अपने नाम आवंटित करने के लिए आवेदन किया था. उन्होंने आवेदन में कहा था कि वह शादी के बाद अपनी मां और बहनों के साथ ही रहती थी. दुकान चलाने में मां की मदद करती थीं और मां की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है. उनकी एक बहन दिव्यांग (दृष्टिबाधित) भी है, जिसकी देखभाल भी वही कर रही हैं. हालांकि प्रशासन ने महिला का आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह शादीशुदा बेटी हैं और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार 'परिवार' की परिभाषा में शामिल नहीं हैं. महिला ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी. वहां से कोई राहत न मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर किसी योग्य बेटी को सरकारी कल्याणकारी लाभ या अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15(1) (लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक) का उल्लंघन है. आश्रित कोटे का मकसद उस परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता देना है, जिसके कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई हो. ऐसे मामलों में यह देखा जाना चाहिए कि आवेदक परिवार पर कितना निर्भर है? उसकी आर्थिक जरूरत क्या है? क्या वह संबंधित जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम है या नहीं? किसी व्यक्ति का शादीशुदा होने के चलते उसे आश्रित कोटे के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी होने से बेटी का अपने मायके से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता और यह मान लेना कि शादी के बाद बेटी पूरी तरह दूसरे परिवार का हिस्सा बन जाती है, गलत और भेदभावपूर्ण सोच है. अगर शादीशुदा बेटे को परिवार का सदस्य माना जा सकता है, तो नियमों में शादीशुदा बेटी को इस दायरे से बाहर रखना संविधान के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उसे राशन दुकान का लाइसेंस दिया जाए और इसके लिए ज़रूरी आदेश चार सप्ताह में जारी किए जाएं.
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