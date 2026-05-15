मीलॉर्ड भी 'WFH' के साथ करेंगे कार पूल, पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कामकाज के तरीके में बड़ा बदलाव करते हुए सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल सुनवाई का फैसला किया है. अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार को ज्यादातर मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी. इन दो दिनों में जज अपने घरों या तय स्थानों से ऑनलाइन माध्यम से केस सुनेंगे. वहीं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को अदालत का कामकाज हाइब्रिड मोड में चलेगा, यानी वकील और पक्षकार चाहें तो फिजिकल तौर पर भी मौजूद रह सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सुनवाई के तरीके में ही बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि जजों के लिए कार पूलिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा. माना जा रहा है कि इससे ट्रैफिक कम करने, प्रदूषण घटाने और ईंधन की बचत में मदद मिलेगी. आपको बता दें कि इसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईंधन बचत को लेकर अपने मंत्रिमंडल सहित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और देश के तमाम नागरिकों से इस बात की अपील की थी. पीएम मोदी की इस अपील का असर अब देश की सर्वोच्च अदालत में भी दिखाई देने लगा है.

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम ऐसे समय में आया है जब देशभर में डिजिटल वर्किंग सिस्टम और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहलें की जा रही हैं. अदालत के इस फैसले को न्यायिक व्यवस्था में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और आधुनिक कार्यशैली की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

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(यह एक ब्रेकिंग न्यूज है अपडेट की जा रही है....)

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