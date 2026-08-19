/NEET का सिस्टम फूलप्रूफ, इसमें सेंध लगाना नामुमकिन... सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार; अदालत की दो टूक- UPSC जैसा मजबूत ढांचा बनाए NTA

Supreme Court on NEET UG Paper Security: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर तीखी और अहम बहस देखने को मिली. केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के सामने पुरजोर दावा किया कि NEET का परीक्षा तंत्र पूरी तरह फूलप्रूफ और अभेद्य है, जिसमें किसी भी स्तर पर सेंध लगाना नामुमकिन है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केवल कागजी दावों से संतुष्ट होने के बजाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को अपना संस्थागत ढांचा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर मजबूत करने का कड़ा निर्देश दिया. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ 'यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट' और 'FAIMA' समेत अन्य संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इन याचिकाओं में NTA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पेपर लीक रोकने के लिए एक फुलप्रूफ और सख्त निगरानी तंत्र की मांग की गई है.
सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने व्यवस्थागत खामियों पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कागजों पर बनाई गई सुरक्षा प्रक्रियाएं देखने में बेहद मजबूत और प्रभावी लग सकती हैं, लेकिन असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि एक परीक्षा के बाद अगली परीक्षा तक वही पुरानी कमजोरियां दोबारा सामने न आएं.
पीठ ने NTA को नसीहत देते हुए कहा कि एजेंसी में तकनीक की गहरी समझ रखने वाले कुशल अधिकारियों की भर्ती की जानी चाहिए. साथ ही, अनुभवी अफसरों के बार-बार होने वाले तबादलों (ट्रांसफर) पर भी अदालत ने ऐतराज जताया. अदालत ने टिप्पणी की कि यदि पूरी परीक्षा व्यवस्था केवल कुछ चुनिंदा अधिकारियों के व्यक्तिगत अनुभव पर टिकी रहेगी, तो उनके हटते ही संस्था का अनुभव भी समाप्त हो जाएगा. NTA को UPSC जैसा संस्थागत मॉडल अपनाना होगा, ताकि अधिकारियों के आने-जाने के बावजूद संस्था की विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली अक्षुण्ण रहे.
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए बताया कि प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक सुरक्षा के 10 कड़े स्तर बनाए गए हैं:
1. प्रश्न बैंक व रैंडम चयन: कई विषय विशेषज्ञ मिलकर 500 प्रश्नों का बैंक तैयार करते हैं. 100-100 सवालों के 4 अलग-अलग सेट बनते हैं, जिनमें से अंतिम 2 सेट NTA महानिदेशक चुनते हैं. आखिरी वक्त तक किसी को नहीं पता होता कि कौन सा सेट इस्तेमाल होगा.
2. 13 भाषाओं में ट्रांसलेशन: प्रश्न बैंक 13 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं में भाषा विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है.
3. CISF पहरे में 2 प्रिंटिंग प्रेस: पेपर दो सीलबंद प्रेस में छपते हैं, जहां CCTV और CISF की 24 घंटे निगरानी रहती है. प्रिंटर को भी यह जानकारी नहीं होती कि वह किस परीक्षा का पर्चा छाप रहा है.
4. डिजिटल लॉक और सीक्रेट कोड: पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाले के पास केवल डिजिटल चाबी होती है, जबकि बॉक्स खोलने का सीक्रेट कोड NTA महानिदेशक की अनुमति के बाद ही जारी होता है.
5. टैम्पर-प्रूफ लोहे के बक्से: प्रश्नपत्रों को ऐसे मजबूत लोहे के संदूकों में बंद किया जाता है, जिन्हें बिना ताला तोड़े खोलना असंभव है.
6. यूनिक वॉटरमार्क व जंबल्ड क्रम: हर 24 प्रश्नपत्रों के पैकेट में सवालों का क्रम अलग होता है और हर पैकेट पर वॉटरमार्क, केंद्र, शहर और पैकेट नंबर दर्ज रहता है.
7. बैंक स्ट्रॉन्ग रूम में डबल लॉक: पेपर के दो अलग-अलग सेट दो अलग-अलग बैंकों के स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं, जहां हर मूवमेंट की वीडियोग्राफी और अधिकृत हस्ताक्षर होते हैं.
8. GPS ट्रैकिंग व पुलिस एस्कॉर्ट: बैंक से सेंटर तक पेपर ले जाने वाले वाहनों में लाइव GPS ट्रैकिंग होती है और गाड़ी पुलिस सुरक्षा के घेरे में चलती है.
9. छात्रों के सामने खुलता है बॉक्स: परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले दो छात्रों की मौजूदगी और लाइव वीडियोग्राफी के बीच मुख्य बक्सा खोला जाता है.
10. क्लास में खुलती है सील: हर 24 छात्रों के कमरे के लिए अलग सीलबंद पैकेट होता है, जिसे छात्र खुद अपनी आंखों के सामने खोलते हैं.
गौरतलब है कि हाल ही में NEET-UG परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए थे. परीक्षा के तुरंत बाद सामने आई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की खबरों के बाद भारी जनआक्रोश देखने को मिला था. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई थी. इस मामले में जांच एजेंसियां अब तक 13 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं. दोबारा आयोजित की गई परीक्षा के बाद अब अदालत यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि भविष्य में देश के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ दोबारा न हो.