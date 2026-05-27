Advertisement
trendingNow13230118
Hindi NewsदेशSIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं... SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार

SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं... SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार

Supreme Court: SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला आ गया है. इसपर फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि SIR कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 27, 2026, 11:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं... SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार

Supreme Court: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. CJI ने कहा कि SIR कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है. यानी कि EC को SIR कराने का संवैधानिक अधिकार है. यह कहना गलत है कि SIR कराकर चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है. देशभर में SIR चलता रहेगा.

नहीं आई है कोई खामी

इसके अलावा SC ने ये भी कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है. ये आयोग का संवैधानिक दायित्व है, केवल इस आधार पर SIR की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता कि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है. चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी, SIR प्रक्रिया में कोई खामी नहीं आई है.

वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं

SC ने ये भी कहा कि निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं होते. उनका सबसे महत्वपूर्ण आधार सही, भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट होती है, ऐसे में वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं माना जा सकता. SIR की प्रकिया में कोई गलती नहीं की गई है. लोगों को अपनी जानकारी जोड़ने, सुधार करने और आपत्ति/अपील करने के कई मौके दिए गए, अगर मतदाताओं से SIR दौरान अपने दस्तावेज या जानकारी देने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें नागरिक नहीं माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सारी व्यवस्था है वाजिब

SIR के नियमों में जो भी व्यवस्था की गई है वो वाजिब है, नोटिस देना, जानकारी सार्वजनिक करना, जिन मामलों में शक हो उनकी व्यक्तिगत जांच करना और अपील का अधिकार देना, ये सभी मिलकर इस निष्पक्षता की शर्त को पूरा करते हैं.

दायर की थी याचिका

देशभर के कई राज्यों में SIR को लेकर काफी ज्यादा हलचल थी. जिसके बाद एसोसिएशन फॅार डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, PUCL जैसे संगठनों के अलावा विपक्षी पार्टियों के नेता मनोज झा, महुआ मोइत्रा, के सी वेणुगोपाल, पप्पू यादव, आरजेडी MP सुधाकर सिंह जैसे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
Ebola virus
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार
Supreme Court
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार
देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरलम में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
Karnataka News
देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरलम में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
Kerala
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
Himachal Pradesh Forest Fire
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
Hardeep Singh Nijjar
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
Karnataka News
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख...
Weather Updates IMD
ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख...
कल इस्तीफा देंगे सिद्धरमैया! हाई-कमान के साथ मीटिंग में क्या-क्या हुआ?
congress
कल इस्तीफा देंगे सिद्धरमैया! हाई-कमान के साथ मीटिंग में क्या-क्या हुआ?
पाकिस्तान में 49 डिग्री पारा, भारत में गर्म हवा ने सुखाया पर गुजरात में करिश्मा कैसे
Monsoon 2026
पाकिस्तान में 49 डिग्री पारा, भारत में गर्म हवा ने सुखाया पर गुजरात में करिश्मा कैसे