मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा; जानिए क्या है पूरा मामला

एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत नाराज दिखे. बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लेकर किसी ने सीजेआई के भाई को कॉल की थी. सीजेआई ने इस एक्टिविटी को कोर्ट की अवमानना बताया है.
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Supreme Court News: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक मामले की सुनाई के दौरान तीखी टिप्पणी की. सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित एक आदेश पर याचिकाकर्ता के पिता द्वारा सवाल उठाने की कड़ी निंदा की है. इसके साथ ही संभावित आपराधिक अवमानना कार्रवाई की भी चेतावनी है.
दरअसल, मेडिकल दाखिले से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच याचिकाकर्ता के पिता की ओर से सीजेआई के परिवार से संपर्क करने की कोशिश पर उन्होंने नाराजगी जताई. सीजेआई ने कहा कि यह पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है. वहीं, उन्होंने पूछा कि इस प्रकरण पर अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए.
एक याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उनके मुवक्किल के पिता ने आदेश पारित होने के बाद उनके भाई को फोन किया. भाई से पूछा कि यह आदेश कैसे दिया गया. अदालत ने इस एक्शन को गंभीर बताया है. उन्होंने (CJI) वकील से पूछा कि आपके मुवक्किल के पिता के खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए. क्या आपको पता है उन्होंने क्या किया है या मुझे ओपन कोर्ट में सब बताना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएंगा, चाहें वह जहां हों.
उन्होंने मेरे भाई को फोन करने की हिम्मत की और कहा कि सीजेआई ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं. क्या अब कोई तीसरा मुझे निर्देश देगा. सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आपका मुवक्किल गलत आचरण कर रहा है, तो सबसे पहले वकील होने के नाते आपको उससे दूरी बनानी चाहिए.
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा मामला हरियाणा के दो छात्रों से जुड़ा हुआ है. जिन्होंने मेडिकल में प्रवेश पाने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कराया. सामान्य वर्ग के रूप में NEET-PG परीक्षा में ये छात्रा शामिल हुए थे. इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का दावा किया और अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए यूपी के सुभारती मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे के तहत दाखिला मांगा।
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इसी से जुड़ी याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की और इसको एक नए तरीके की धोखाधड़ी बताया. सीजेआई की ओर से बताया गया कि यह एक नया प्रकार का फ्रॉड (धोखाधड़ी) है। आप असली अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनना चाहते हैं। इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता के पिता पर आरोप लगा है कि उन्होंने सीजेआई के भाई को फोन कर आदेश पर सवाल किया है. इसी मामले को लेकर सीजेआई ने नाराजगी जताई है.
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