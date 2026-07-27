'बदले जा सकते हैं चुनावी नतीजे...', दल-बदल कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल ने क्यों खटखटाया SC का दरवाजा? केंद्र को जारी हुआ नोटिस

देश के शीर्ष न्यायालय ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से दायर जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसमें संविधान की दसवीं अनुसूची की उस व्याख्या को चुनौती दी गई है. इस कानून के तहत विधायकों या सांसदों को राजनीतिक दलों के विलय के ज़रिए दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य होने से बचने की अनुमति मिलती है.
कपिल सिब्बल की ओर से दायर जनहित याचिका पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने एक संक्षिप्त सुनवाई की और फिर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. हालांकि, इस दौरान बेंच की ओर से कहा गया कि यह कानून विधायिका ने बनाया ह और ऐसे मुद्दों को आदर्श तरीके से सदन के भीतर ही उठाया जाना चाहिए.
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा की ओर से कहा गया कि ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें आम तौर पर सदन के पटल पर उठाया जाना चाहिए; अगर ऐसा नहीं होता है, तो कम से कम राजनीतिक दलों के सामने तो उठाया ही जाना चाहिए.
आगे कहा कि दसवीं अनुसूची का मकसद विधायकों के बीच के कामकाज को नियंत्रित करना है. दसवीं अनुसूची के कामकाज में जो कुछ हुआ है, उसमें हमने देखा है कि इससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसे बनाया किसने? इसे संसद सदस्यों (MP) ने ही बनाया है.
इसके बाद कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि सांसद भी कभी-कभी गलतियां कर सकते हैं और हो सकता है कि यह मुद्दा कभी हल न हो क्योंकि इससे सत्ता में बैठे लोगों को फायदा होता है. आगे कहा कि सत्ता में बैठे लोग कभी भी इस मामले का फैसला नहीं होने देंगे.
न्यायालय के सामने समस्या की गंभीरता को समझने की अपील करते हुए सिब्बल की ओर से कहा गया कि चुनावी नतीजों को बदला जा सकता है. अल्पसंख्यक बहुमत में बदल सकता है और बहुमत अल्पसंख्यक में बदल सकता है.
इतना ही नहीं, सिब्बल ने दसवीं अनुसूची के तहत विलय से जुड़े प्रावधानों की संवैधानिक व्याख्या पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मौजूदा व्याख्या के कारण अलग हुए गुट (splinter groups) दूसरे राजनीतिक दलों के साथ विलय करके दल-बदल विरोधी कानून की सख्ती से बच निकलते हैं. (एएनआई)