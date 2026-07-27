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'बदले जा सकते हैं चुनावी नतीजे...', दल-बदल कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल ने क्यों खटखटाया SC का दरवाजा? केंद्र को जारी हुआ नोटिस

दल-बदल कानून के खिलाफ वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों को बदला जा सकता है. अल्पसंख्यक बहुमत में बदल सकता है और बहुमत अल्पसंख्यक में बदल सकता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 27, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:14 PM IST
'बदले जा सकते हैं चुनावी नतीजे...', दल-बदल कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल ने क्यों खटखटाया SC का दरवाजा? केंद्र को जारी हुआ नोटिस

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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