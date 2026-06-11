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हाउसवाइफ नहीं, नेशन बिल्डर हैं महिलाएं... सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उनके काम की कीमत कम से कम ₹30000 महीना

SC Calls Housewives Nation Builders: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाओं के बारे में बनी पारंपरिक धारणाओं को बदलने की आवश्यकता है. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के लिए हाउसवाइफ की जगह होममेकर शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए.

Written ByArvind Singh
Published: Jun 11, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:17 PM IST
हाउसवाइफ नहीं, नेशन बिल्डर हैं महिलाएं... सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उनके काम की कीमत कम से कम ₹30000 महीना

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