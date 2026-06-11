/हाउसवाइफ नहीं, नेशन बिल्डर हैं महिलाएं... सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उनके काम की कीमत कम से कम ₹30000 महीना

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन के सिंह की बेंच ने यह फैसला एक ऐसे मामले में दिया, जिसमें एक व्यक्ति ने एक्सीडेंट में अपनी पत्नी को खो दिया थ. 25 नवंबर 2001 को सिरसा से फतेहाबाद जाते महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. महिला के तीन बच्चे थे. महिला के परिवार वालों ने मुआवजे के लिए पहले मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, सिरसा का रुख किया. ट्रिब्यूनल ने महिला को सामान्य मजदूर मानते हुए 2 लाख का मुआवजा उसके उत्तराधिकारियो को देने का निर्देश दिया. परिवार इस राशि से संतुष्ट नहीं था और हाई कोर्ट पहुंचा. लगभग 20 साल बाद, दिसंबर 2024 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 8.43 लाख रुपये कर दिया. हालांकि, परिवार वालों ने मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणी के घरेलू योगदान को ध्यान में रखते हुए कुल मुआवजा 62 लाख 77हजार 900 रुपये तय किया.