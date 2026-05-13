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Hindi Newsदेशपूजा सिर्फ मंदिर में ही जरूरी नहीं..., सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस पर तीखी बहस, धार्मिक परंपरा को लेकर छिड़ा विवाद

'पूजा सिर्फ मंदिर में ही जरूरी नहीं...,' सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस पर तीखी बहस, धार्मिक परंपरा को लेकर छिड़ा विवाद

Sabarimala Temple Case: सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर में एंट्री विवाद से जुड़े मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका है और इसके लिए मंदिर जाकर पूजा करना जरूरी नहीं है.  

Written By  Arvind Singh|Last Updated: May 13, 2026, 11:32 PM IST
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'पूजा सिर्फ मंदिर में ही जरूरी नहीं...,' सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस पर तीखी बहस, धार्मिक परंपरा को लेकर छिड़ा विवाद

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू धर्म एक जीवन शैली यानी जीवन जीने का तरीका है. हिंदू होने के लिए मंदिर जाकर पूजा करना जरूरी नहीं है. अगर कोई व्यक्ति घर में सिर्फ दीपक जलाकर भी अपनी आस्था दिखाता है, तो यह उसकी श्रद्धा साबित करने के लिए काफी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी सबरीमाला मंदिर में एंट्री विवाद से जुड़े संवैधानिक सवालों पर सुनवाई के दौरान की. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ धार्मिक परंपराओं और मौलिक अधिकारों से जुड़े सात सवालों पर विचार कर रही है. 

धर्म मे उठने वाली सुधारवादी आवाजों को न दबाएं

आज सुनवाई के दौरान श्री नारायणा मानव धर्म ट्रस्ट की ओर से जी मोहन गोपाल ने दलीलें पेश कीं. उन्होंने कहा कि धर्म की आजादी की संवैधानिक व्याख्या करते समय उन सुधारवादी आवाजों को दबाया नहीं जाना चाहिए, जो खुद धार्मिक समुदायों के भीतर से उठती हैं. उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ मौलिक अधिकारों और धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों के बीच टकराव का नहीं है, बल्कि धर्म के भीतर से उठ रही सामाजिक न्याय की मांगों को भी ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने दलील दी कि संवैधानिक ढांचा ऐसा होना चाहिए, जो धर्म के भीतर चल रहे सुधारवादी आंदोलनों को जगह दे और समानता व सामाजिक न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करे. 

संविधान पीठ की सुनवाई में वेदों का भी जिक्र

सुनवाई के दौरान जी मोहन गोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के 1966 के फैसले का हवाला दिया. उस फैसले में  जस्टिस पीबी गजेंद्रगडकर ने कहा था कि हिंदू वह है, जो वेदों को सर्वोच्च मानता है. जी मोहन गोपाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हिंदू धर्म को एक ही सोच या नियम में बांधना गलत है, क्योंकि बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो वेदों को अंतिम प्रामाणिक नहीं मानते. उन्होंने कहा,' मैं वेदों का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या हर हिंदू आज वेदों को हर आध्यात्मिक और दार्शनिक मामले में सर्वोच्च मानता है? ऐसा नहीं है.' 

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CJI और जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा

इस पर जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि हिंदू धर्म को जीवन जीने का तरीका कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू बने रहने के लिए किसी व्यक्ति का मंदिर जाना या हर धार्मिक रस्म निभाना जरूरी नहीं है. कोई व्यक्ति धार्मिक रीति-रिवाज न भी करे, फिर भी उसकी आस्था हो सकती है और किसी को भी उसकी श्रद्धा के रास्ते में बाधा नहीं बन सकता. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि हिंदू धर्म मे अगर कोई व्यक्ति अपने घर में सिर्फ एक दीपक भी जलाता है, तो वही उसकी धार्मिक आस्था साबित करने के लिए काफी है. मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी.

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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