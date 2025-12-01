Advertisement
trendingNow13025097
Hindi Newsदेश

Supreme Court: पराली जलाना न सियासी मुद्दा बने, न अहंकार का सवाल... दिल्ली-NCR की दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत

Delhi-NCR Air Pollution: दिल्‍ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से पैदा हो रही हेल्थ इमरजेंसी के हालातों पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में अहम सुनवाई हुई. सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहे. अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 01, 2025, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Supreme Court: पराली जलाना न सियासी मुद्दा बने, न अहंकार का सवाल... दिल्ली-NCR की दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत

Supreme Court On Delhi Air Pollution: दिल्‍ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर अहम सुनवाई में तकनीकि कारणों पर चर्चा हुई. सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में यह देखा गया कि दिल्‍ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर तत्काल और दीर्घकालिक उपाय क्या किए जा सकते हैं. कोर्ट रूम लाइव की बात करें तो सीजेआई ने इस पर संज्ञान लेते हुए तल्ख टिप्पणी की है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'यह कोई ऐसा रूटीन/रिवायती मामला नहीं है जो सिर्फ अक्टूबर में ही आएगा. अब से इसे नियमित रूप से सुना जाएगा. 

आज कोर्ट में क्या हुआ?

दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ी हिदायतें दी हैं. CJI ने AQI सुधार हेतु नियमित सुनवाई, अल्पकालिक योजनाओं पर जोर दिया. पराली से इतर प्रदूषण स्रोतों पर तत्काल कार्रवाई करने पर जोर दिया. कोर्ट ने CAQM की कार्ययोजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए विशेषज्ञों से कारगर समाधान मांगा. अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- दिल्ली के IGI ही नहीं कई एयरपोर्ट्स पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने संसद में बताया

सवाल-जवाब

CJI- 'मेरे मित्र का कहना है कि मामले की लिस्टिंग के कारण ही AQI में सुधार हुआ है. इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे 3-4 महीने बाद सूचीबद्ध करने के बजाय नियमित आधार पर सुनवाई करें'.

ASG- पिछली बार हमने एक नोट दिया था. हमने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की थी. दिल्ली, पंजाब आदि सभी हितधारक बैठक का हिस्सा हैं.

CJI- पिछली बार हम वहां नहीं थे लेकिन उसके आगे क्या कार्रवाई योग्य योजना है? आगे का प्लान बताइए. कोई अल्पकालिक योजना है? हम जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा बनाई गई कार्ययोजना पर आपकी वैध अपेक्षाएं क्या थीं? आपके द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन होगा. 

ASG- हमने अल्पकालिक योजनाओं का संकेत देते हुए हलफनामा दायर कर दिया है. CAQM ने प्रत्येक राज्य सरकार के साथ बैठक की, हम कार्ययोजना की निगरानी कर रहे हैं.

CJI- पहले के कदमों की जानकारी नहीं है. आप तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे तभी हमें पता चलेगा. हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते. आपकी कोशिशों की निगरानी होगी. हम जानना चाहेंगे कि कार्ययोजना पर आपकी वैध अपेक्षाएं क्या थीं?

'पराली जलाना न राजनीतिक मुद्दा बने'

CJI- 'पराली जलाना न राजनीतिक मुद्दा बने, ना ही अहंकार का सवाल. किसानों को सिर्फ जागरूक और संवेदनशील बनाने की जरूरत है. अगर कोई किसान पराली जला रहा है तो यह भी एक संपत्ति है, एक वस्तु है. हम जल्द ही एक हफ्ते के भीतर पराली जलाने के अलावा अन्य कारणों को रोकने के लिए उठाए गए प्रभावी उपायों पर एक रिपोर्ट चाहते हैं'.

ASG- सभी राज्यों में पराली जलाने का लक्ष्य शून्य था, जिसे हासिल नहीं कर पाए हैं. 

CJI - पराली जलने से प्रदूषण में कितना इजाफा हुआ? 

ASG- पराली बस एक पीरियड की बात है.

CJI- किसानों को जागरूक और संवेदनशील बनाने की जरूरत है. उन्हें आवश्यक मशीनें मुहैया करानी होंगी. कोविड के दौरान भी पराली जलाई गई, फिर भी आसमान क्यों एकदम साफ और नीला था. दरअसल यह एक ऐसा मुद्दा बन गया है, जिस पर आसानी से सारा दोष मढ़ दिया जाता है.

जस्टिस बागची- पराली जलाना ही समस्या नहीं, निर्माण पर प्रतिबंध लगा था उसका कितना पालन हुआ? आपको हर एक्शन के बारे में विस्तार से बताना होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

PollutionSupreme Court

Trending news

Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
Weather
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
india russia news in hindi
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
Telangana NEWS
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
GPS spoofing
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
Supreme Court
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
Pollution
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
Rajya Sabha news
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
operation sindoor
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
Renuka Chowdhury
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO