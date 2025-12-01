Supreme Court LIVE: पराली जलाना न सियासी मुद्दा बने, न अहंकार का सवाल... दिल्ली-NCR की दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत

Delhi-NCR Air Pollution:दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से पैदा हो रही हेल्थ इमरजेंसी के हालातों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर गंभीर चिंता जता रहा है. सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहे.
Supreme Court On Delhi Air Pollution: दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर अहम सुनवाई में तकनीकि कारणों पर चर्चा हो रही है. सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में यह देखा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर तत्काल और दीर्घकालिक उपाय क्या किए जा सकते हैं. कोर्ट रूम लाइव की बात करें तो सीजेआई ने इस पर संज्ञान लेते हुए तल्ख टिप्पणी की है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'यह कोई ऐसा रूटीन/रिवायती मामला नहीं है जो सिर्फ अक्टूबर में ही आएगा. अब से इसे नियमित रूप से सुना जाएगा.
कोर्ट रूम LIVE
CJI ने कहा, 'मेरे मित्र का कहना है कि मामले की लिस्टिंग के कारण ही AQI में सुधार हुआ है. इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे 3-4 महीने बाद सूचीबद्ध करने के बजाय नियमित आधार पर सुनवाई करें. इसके बाद सरकार की ओर से ASG एश्वर्या भाटी ने कहा कि पिछली बार हमने एक नोट दिया था. हमने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की थी. इसके बाद CJI ने कहा कि पिछली बार हम वहां नहीं थे लेकिन उसके आगे क्या कार्रवाई योग्य योजना है?
आगे का प्लान बताइए: CJI
CJI ने पूछा कि कोई अल्पकालिक योजना है? हम जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा बनाई गई कार्ययोजना पर आपकी वैध अपेक्षाएं क्या थीं? आपके द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन किया जाएगा.
इसके जवाब में ASG एश्वर्या ने कहा कि हमने अल्पकालिक योजनाओं का संकेत देते हुए हलफनामा दायर कर दिया है. CAQM ने प्रत्येक राज्य सरकार के साथ बैठक की, हम कार्ययोजना की निगरानी कर रहे हैं. हम दिल्ली, पंजाब आदि सभी हितधारक बैठक का हिस्सा हैं.
तब सीजेआई ने कहा पहले तो हमें कदमों की जानकारी नहीं है. अगर आप अदालत में प्रस्तुत करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा.
पराली जलाना न राजनीतिक मुद्दा बने, न अहंकार का सवाल
CJI सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी ये कि पराली जलाना न राजनीतिक मुद्दा बने, ना कि अहंकार का सवाल. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा किसानों को सिर्फ जागरूक और संवेदनशील बनाने की जरूरत है. तब ASG ने कहा कि सभी राज्यों में पराली जलाने का लक्ष्य शून्य था, जिसे हम हासिल नहीं कर पाए हैं.
CJI - पराली जलाने से कितना योगदान हुआ है?
ASG- पराली तो बस एक पीरियड की बात है.
CJI- किसानों को जागरूक और संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है. हमें उन्हें आवश्यक मशीनें उपलब्ध करानी होंगी. कोविड के दौरान भी पराली जलाई गई, फिर भी आसमान नीला था- क्यों? दरअसल यह एक ऐसा मुद्दा बन गया है, जिस पर आसानी से सारा दोष डाल दिया जाता है.
जस्टिस बागची- जस्टिस बागची ने कहा कि सिर्फ जलाना ही एकमात्र मुद्दा नहीं है. आपने निर्माण पर प्रतिबंध लगा रखा है, उसका कितना पालन हुआ? वास्तव में ऐसे उपाय जारी रह सकते हैं या नहीं. आपको अदालत के सामने हर एक्शन का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा.
