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Hindi NewsदेशDowry Harassment Case: ...तो लड़के शादी ही क्यों करते हैं? दहेज लेने वालों के लिए बड़ा सबक है सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी

Dowry Harassment Case: ...तो लड़के शादी ही क्यों करते हैं? दहेज लेने वालों के लिए बड़ा सबक है सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी

दहेज का दानव इन दिनों फिर से सुर्खियों में है. देश के अलग-अलग हिस्सों से दहेज के चलते नवविवाहिताओं की मौत की खबरें आ रही हैं. इसी बीच दहेज का एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जानिए कोर्ट ने इस मामले में क्या टिप्पणी की? 

 

Written By  Arvind Singh|Last Updated: May 29, 2026, 07:20 PM IST
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supreme court of india on dowry case
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दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने दहेज प्रथा के पीछे छिपी समाज की कड़वी हकीकत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर लड़के शादी ही क्यों करते हैं? जब उन्हें शादी के बाद लड़की और उसके परिवार का अपमान ही करना है! उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सख्त संदेश देने की जरूरत है कि वे दुल्हन और उसके परिवार का अपमान जारी नहीं रख सकते.

कोर्ट में मामला क्या था?

मामला छत्तीसगढ़ में वर्ष 2010 में एक महिला की संदिग्ध मौत से जुड़ा है. शादी के तीन साल बाद ही महिला की ससुराल में फांसी लगने से मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार महिला का पति और उसके परिवार के सदस्य लगातार दहेज की मांग कर रहे थे. वे नकद राशि और एक कार की मांग को लेकर लगातार महिला को प्रताड़ित कर रहे थे. ट्रायल कोर्ट ने भी माना कि महिला की मौत शादी के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई थी, इसलिए दहेज मृत्यु से जुड़ा कानूनी लागू होता है. अदालत ने पति के परिवार के कई सदस्यों को दहेज मृत्यु (धारा 304बी), आत्महत्या के लिए उकसाने (धारा 306) और क्रूरता एवं उत्पीड़न (धारा 498ए) के तहत दोषी ठहराया था. बाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

आज SC में क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट में महिला के देवर की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उसने आईपीसी की धारा 498ए के तहत मिली सजा को चुनौती दी थी. आरोपी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पर केवल धारा 498ए का आरोप है और यह आरोप भी उनके खिलाफ साबित नहीं होता. हालांकि, जस्टिस नागरत्ना इस दलील से सहमत नहीं हुईं. उन्होंने कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके मुवक्किल पर केवल धारा 498ए लगी है, जिसके तहत तीन साल की सजा हुई है. ऐसे मामलों में अक्सर ससुराल पक्ष की कोशिश यही होती है कि दुल्हन और उसके परिवार से ज्यादा से ज्यादा पैसे निकाले जाएं.

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'लड़की के घरवाले को भिखारी बताया जा रहा'

जस्टिस नागरत्ना ने आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, "देखिए, ससुराल वाले लड़की के परिवार से क्या कह रहे हैं. वे उन्हें भिखारी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वे पैसे नहीं दे सकते. एक तरफ लड़की का परिवार अपनी बेटी को बचाने के लिए गुहार लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन्हें भिखारी कहा जा रहा था."

SC ने राहत देने से इंकार किया

वकील ने जवाब देने की कोशिश की तो जस्टिस नागरत्ना ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि आपको चुप रहना चाहिए. लड़की के पिता 60 हजार रुपये तक देने को तैयार हो गए थे और आपके मुवक्किल उन्हें भिखारी कह रहे थे. बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस उज्जल भुइयां ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि पढ़े-लिखे लोग भी इस तरह का व्यवहार करते हैं. वकील ने एफआईआर दर्ज होने में देरी का भी हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा.

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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