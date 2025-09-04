'पेड़ों की अवैध कटाई...', देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को भेजा नोटिस, कहा- 3 सप्ताह में जवाब दें

सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस बीआर गवई और उनकी पीठ ने कहा कि इन राज्यों में आई बाढ़ को लेकर ऐसा लगता है कि मानों पेड़ों की अवैध कटाई हुई हो. कोर्ट ने बाढ़ के हालात को देखते हुए उत्तर भारत के कई राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
Supreme Court Summoned these States: मॉनसूनी बारिश के चलते पूरा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्य भारी बारिश की वजह से बाढ़ की विभीषिका का शिकार बन गए हैं. इन राज्यों में अचानक आई बाढ़ को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 अप्रैल) को बड़ा बयान दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस बीआर गवई और उनकी पीठ ने कहा कि इन राज्यों में आई बाढ़ को लेकर ऐसा लगता है कि मानों पेड़ों की अवैध कटाई हुई हो. कोर्ट ने बाढ़ के हालात को देखते हुए उत्तर भारत के कई राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब राज्यों से आगामी तीन सप्ताह में इस बात का जवाब मांगा है कि इन राज्यों में कहीं पेड़ों की अवैध कटाई तो नहीं हुई है. चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इन राज्यों में इतनी ज्यादा बारिश का मतलब तो यही लगता है कि इन राज्यों में अवैध पेड़ों की कटाई हुई हो. चीफ जस्टिस बीआर गवी और विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर इतनी भारी मात्रा में होने वाली बारिश की वजहों का पता लगाएं.
SG तुषार मेहता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से करेंगे बात
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि वह इस मामले को लेकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव से संपर्क करेंगे और उनसे इस बारे में पूरी तरह से जानकारी मांगेंगे. हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की कि अब यह हमें नुकसान पहुंचा रही है. तुषार मेहता की बात पर चीफ जस्टिस ने अपनी सहमति जताई और कहा कि हमने अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ देखी है लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर मामला है. इसके बाद उन्होंने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्य को समन जारी कर दिया.
विकास जरूरी लेकिन संतुलित होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने जिन चार राज्यों को नोटिस जारी किया, उसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं. कोर्ट ने इन राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी कर उनसे दो हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई की गई है और यही हालिया आपदा का एक बड़ा कारण हो सकता है. अदालत ने मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश के दृश्य देखे, जहां बड़ी संख्या में लकड़ी के गट्ठर बाढ़ में बहते हुए नजर आए. यह अनियंत्रित पेड़ कटाई का संकेत है. वहीं, पंजाब में खेत और गांव तबाह हो गए हैं. विकास जरूरी है, लेकिन वह संतुलित होना चाहिए. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मामले की गंभीरता को रेखांकित किया.
IMD का चार राज्यों को अलर्ट
मंगलवार को उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के बाद IMD ने चार राज्यों उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) की चेतावनी दी है. इन राज्यों में लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा और अधिक गंभीर हो गया है. मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और राहत-बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, इन क्षेत्रों में अचानक बाढ़ की संभावना तब और बढ़ जाती है जब पर्वतीय इलाकों में बादल फटने की घटनाएं होती हैं, जिससे कुछ ही मिनटों में बड़ी मात्रा में पानी बहने लगता है.
