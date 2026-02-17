Advertisement
trendingNow13113005
Hindi Newsदेशयाचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं, AI के इस्तेमाल पर SC भी परेशान

'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI के इस्तेमाल पर SC भी 'परेशान'

Supreme Court on Misuse of AI: सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के कानूनी याचिकाओं में AI के दुरुपयोग को लेकर चेतावनी दी है. SC ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा करने से याचिकाओं में फर्जी और भ्रामक अदालती फैसलों का हवाला दिया जा रहा है. 

 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Reetika Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI के इस्तेमाल पर SC भी 'परेशान'

Misuse of AI in Legal Petitions: वकीलों की ओर से याचिकाएं तैयार करने में AI के बिना एहतियात के हो रहे इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि आजकल कुछ याचिकाओं में AI का इस्तेमाल करके ऐसे फैसले और टिप्पणियों का हवाला दे दिया जाता है, जो कोर्ट ने कभी दिए ही नहीं. कई बार उन में अदालती फैसलों को बेहद गलत या भ्रामक संदर्भ में पेश किया जाता है.

कोर्ट में कैसे होता है AI का गलत इस्तेमाल?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि सुनवाई के दौरान कई बार हमें पता चलता है कि याचिकाएं AI के जरिए तैयार की गई हैं. लेकिन उन्हें सही तरीके से जांचा नहीं गया. जस्टिस नागरत्ना ने एक ऐसी घटना को याद किया, जिसमें कोर्ट के सामने दायर याचिका में एक काल्पनिक फैसले का हवाला दिया गया था. उन्होंने कहा कि याचिका में 'Mercy बनाम Mankind' नाम के एक फैसले का हवाला दिया गया था, जो असल में सुप्रीम कोर्ट ने कभी दिया ही नहीं. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के असल नाम वाले फैसलों का हवाला दिया गया, लेकिन फैसले का जो हिस्सा कोर्ट के सामने रखा गया, वह फैसले में था ही नहीं. वैसे यह पहली बार नहीं है, जब कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग को लेकर चिंता जाहिर की है.

अदालती आदेशों में खामियां
पिछले साल कुछ मामलों में कोर्ट ने पाया है कि कुछ याचिकाओं और यहां तक कि अदालत के कुछ आदेशों में ऐसे पुराने फैसलों का हवाला दिया गया था, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट आगाह करता रहा है कि टेक्नोलॉजी रिसर्च और केस मैनेजमेंट वकीलों की मदद कर सकती है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी वकीलों और जजों की ही होती है. ऐसे किसी भी फैसले या कानून का हवाला देने से पहले उसे आधिकारिक स्रोत से अच्छी तरह जांचना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

Supreme CourtLegal AI

Trending news

'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
Supreme Court
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
Telangana robbery
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
hate speech petition
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
Assam elections
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
Great Nicobar project okays
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
Gurjeet Singh Aujla
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
Imran Khan
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
Union Health Minister
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
Tamil Nadu Elections
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी